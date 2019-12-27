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Скандальна Міс Львів поскаржилася пропагандистам на "репресії" в Україні

STYLERПерсони    27.12.2019 - 09:54
Скандальна Міс Львів поскаржилася пропагандистам на "репресії" в Україні
Міс Львів 2018 Наталія Болюх (фото: facebook.com)

Міс Львів Наталія Болюх стверджує, що в аеропорту Львова її зустріли і намагалися видворити в Москву

Міс Львів 2018 Наталія Болюх, яка нещодавно потрапила в скандал через зв'язок з російським чиновником і поїздки до Москви, поскаржилася в ефірі пропагандистського каналу, що у рідному місті її переслідують, а "націоналісти" влаштували їй "репресії".

Варто відзначити, що сама красуня заперечує свій зв'язок з чиновником, стверджуючи, що літала в Москву до друзів. Але фото з соцмереж красномовно говорять про зворотне - блондинку застали за вечерею з високопоставленим держслужбовцем в московському ресторані.

24-річна переможниця конкурса краси у Львові та учасниця Міс Україна Всесвіт стверджує, що після повернення з Москви до рідного Львова, до неї підійшли чоловіки і взяли за руки зі словами: "Може, тебе назад у Москву відправити?"

Скандальна Міс Львів поскаржилася пропагандистам на &quot;репресії&quot; в Україні

Скандальні фото Міс Львів Наталії Болюх з чиновником в Москві (скріншот з Instagram)

Блондинка намагалася піти від "переслідувачів", але вони пішли за нею і продовжили "погрожувати".

"Давай, може за тобою ще і Хаммер під'їде?", - сказав один з переслідувачів, Болюх перепитала "який Хаммер?". На що їй відповіли: "На московських номерах".

В РФ скандальній Міс Львів присвятили цілу програму під назвою "Зацькована", тривалістю майже годину.

Скандальна Міс Львів поскаржилася пропагандистам на &quot;репресії&quot; в Україні

Міс Львів Наталія Болюх поскаржилася на переслідування в Україні (скрін: YouTube/Перший канал)

Наталія сказала, що ніяких політичних позицій вона не висловлювала, тому "репресії націоналістів" безпідставні. Також блондинка додала, що нічого поганого у зв'язку з росіянами не бачить.

А активістів Революції Гідності у програмі назвали "агресивними, тупими людьми, які, представляючи меншість, визначають майбутнє більшості". Болюх з твердженнями погодилася.

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