Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)

На Донбасі загинув боєць Герман Соловйов з 93 омбр (Фото: колаж РБК-Україна)

Загибель солдата Германа "Маяка" Соловйова з 93-ї омбр стала дев'ятою втратою ЗСУ на фронті в грудні

На Донбасі на фронті загинув в бою військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" солдат Герман Соловйов з позивним "Маяк". Життя 29-річного бійця обірвало 22 грудня фатальне кульове поранення в результаті триваючих обстрілів окупантів, не дивлячись на режим "тиші".

Він помер під час перестрілки з противником прямо на позиції.

У прес-службі підрозділу на сторінці в Facebook розповіли, що бригада тільки вийшла в зону проведення ООС.

Загибель бійця стала вже дев'ятою втратою на фронті в грудні.

Герман був механіком-водієм. Свій позивний "Маяк" він отримав завдяки високому зросту.

"Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали - зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата", - розповіли побратими воїна.

Військовий ЗСУ Герман Соловйов з позивним "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Герман народився в 1990 році, він уродженець Кам'янського, жив у Дніпрі.

Вступив до лав ЗСУ у вересні 2018-го, а до "холодноярців" приєднався, коли бригада вийшла в Донецьку область. Содат брав участь у бойових діях у Верхньоторецькому.

Вдома у нього залишилися мама.

Користувачі мережі сумують через загибель воїна і дякують йому за мужність та захист України від окупантів.

Велике горе під Різдвяні свята... Це така "тиша"... хай будуть прокляті бойовики до 7 коліна... Ми ніколи не пробачимо... Вічна пам'ять... співчуття родині...

Вічна пам'ять Герою! Серце плаче. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!

Дев'ята бойова втрата українського війська в грудні. Вічна пам'ять і слава воїну Герману. Щирі співчуття матері. Хлопець як намальований. Високий, красивий, помітно, що добряк.. Серце болить. Су*а війна! Тварюки сєпари!

Родині сили, кожна родина згадує ту пекучий біль цієї звістки. Світла пам'ять сину!

Щирі співчуття мамі, рідним і побратимам. Царство Небесне, Герой.