ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)

STYLERВійна    23.12.2019 - 14:37
Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)
На Донбасі загинув боєць Герман Соловйов з 93 омбр (Фото: колаж РБК-Україна)

Загибель солдата Германа "Маяка" Соловйова з 93-ї омбр стала дев'ятою втратою ЗСУ на фронті в грудні

На Донбасі на фронті загинув в бою військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" солдат Герман Соловйов з позивним "Маяк". Життя 29-річного бійця обірвало 22 грудня фатальне кульове поранення в результаті триваючих обстрілів окупантів, не дивлячись на режим "тиші".

Він помер під час перестрілки з противником прямо на позиції.

У прес-службі підрозділу на сторінці в Facebook розповіли, що бригада тільки вийшла в зону проведення ООС.

Загибель бійця стала вже дев'ятою втратою на фронті в грудні.

Герман був механіком-водієм. Свій позивний "Маяк" він отримав завдяки високому зросту.

"Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали - зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата", - розповіли побратими воїна.

Військовий ЗСУ Герман Соловйов з позивним "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Герман народився в 1990 році, він уродженець Кам'янського, жив у Дніпрі.

Вступив до лав ЗСУ у вересні 2018-го, а до "холодноярців" приєднався, коли бригада вийшла в Донецьку область. Содат брав участь у бойових діях у Верхньоторецькому.

Вдома у нього залишилися мама.

Користувачі мережі сумують через загибель воїна і дякують йому за мужність та захист України від окупантів.

  • Велике горе під Різдвяні свята... Це така "тиша"... хай будуть прокляті бойовики до 7 коліна... Ми ніколи не пробачимо... Вічна пам'ять... співчуття родині...
  • Вічна пам'ять Герою! Серце плаче. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!
  • Дев'ята бойова втрата українського війська в грудні. Вічна пам'ять і слава воїну Герману. Щирі співчуття матері. Хлопець як намальований. Високий, красивий, помітно, що добряк.. Серце болить. Су*а війна! Тварюки сєпари!
  • Родині сили, кожна родина згадує ту пекучий біль цієї звістки. Світла пам'ять сину!
  • Щирі співчуття мамі, рідним і побратимам. Царство Небесне, Герой.

Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)

Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)Скрін коментарів facebook.com/93OMBr

"Перемир'я" на Донбасі: один військовий загинув, ще один поранений Снайпери бойовиків на передовій прикриваються дітьми: у мережу потрапило фото
Новини України ДонбаспогибливійськовіООС
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся