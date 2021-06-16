Ще один футболіст нвзяв приклад з Роналду. Але прибрав зі столу не кока-колу (відео)

Після того, як футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду прибрав зі столу пляшки з кока-колою під час прес-конференції після матчу з Угорщиною, схожий вчинок зробив ще один зірковий спортсмен - Поль Погба.

На прес-конференції після матчу збірної Франції проти Німеччини на Євро 2020 півзахисник французів прибрав пляшку з пивом, що стояла на столі.

Як видно на відео, 28-річний футболіст, як тільки прийшов на спілкування з журналістами, відразу звернув увагу на спонсорську пляшку пива, яка стояла на столі.

Довго не думаючи, Погба переставив алкогольний напій на підлогу, залишивши перед собою воду і дві пляшки коли.

Слід зазначити, що Поль - мусульманин, і релігія забороняє йому вживати алкоголь (згідно з мусульманськими канонами, вживання алкоголю підпадає під "харам" - строго забороненого). Швидше за все, саме це є причиною дій француза.

До слова, на відміну від Роналду, який сказав на камеру "Пийте воду", Погба не зробив ніяких ремарок, коли відставив пляшку пива.

А що Роналду?

Як відомо, в той же день, буквально за пару годин до прес-конференції Погба, Кріштіану перемістив газований напій подалі від себе, взяв пляшку зі звичайною водою, підняв її вгору і демонстративно помахав перед журналістами і камерами.

Відео цього вчинку португальця відразу стало вірусними. А ще привело в захват медиків і активістів в області боротьби з ожирінням.

"Приємно бачити, як зразок для наслідування - Кріштіану Роналду - відмовляється від кока-коли на користь води, і тим самим показує позитивний приклад молодим фанатам. Він демонструє свою зневагу до цинічної маркетингової спроби пов'язати його з солодкою газованою водою", - прокоментувала керівник Альянсу по боротьбі з ожирінням Керолайн Черні виданню Telegraph Sport.

А ось представники Coca-Cola, яка є офіційним спонсором Євро 2020, досить стримано прокоментували вчинок Роналду.

"Кожен має право на свої вподобання напоїв. У кожного різні смаки і потреби", - відзначили в компанії.

І це незважаючи на те, що одним легким рухом руки футболіст нібито обвалив акції компанії.

За даними західних ЗМІ, вартість акцій Coca-Cola на біржі впала на 1,6% вже через 30 хвилин після відмови Роналду від напою. Компанія нібито подешевшала з 242 млрд до 238 млрд доларів.

Скріншот (twitter.com/ZimViral)

Чи дійсно акції Coca-Cola впали?

Подейкують, що - ні, це фейк. Зокрема, про це у своєму Facebook написав банкір Сергій Фурса.

"По-перше, якщо для вас Кріштіано авторитет, ви і так би кока-колу не пили. Але вся справа в іншому. Справа в тому, що в цей же день, 15 червня, у Coca-Cola був день виплати дивідендів. Відповідно, за день до цього в ціну акцій входила майбутня виплата дивідендів. А вже 15 червня папір торгувався без них. Ось і все", - зазначив експерт і додав, що це "чисто технічна подія".

"Ринок переставився після точки відсікання. Всі, у кого акції на цю дату, чекають платежу. Всі інші купують акції вже без урахування дивідендів. А у Coca-Cola все добре. У Роналдо теж", - підсумував він.