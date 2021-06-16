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Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

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Середа 16 червня 2021 00:13
Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах Фото: перший тур на Євро-2020 завершився (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні поєдинком Франція-Німеччина завершився перший тур чемпіонату Європи-2020. Поки на турнірі явних сенсацій не було.

Детальніше про результати першого туру - в матеріалі РБК-Україна.

Група А

Туреччина - Італія 0:3

Уельс - Швейцарія 1:1

Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Група B

Данія - Фінляндія 0:1

Бельгія - Росія 3:0

Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Група C

Австрія - Північна Македонія 3:1

Нідерланди - УКРАЇНА 3:2

Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Група D

Англія - Хорватія 1:0

Шотландія - Чехія 0:2

Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Група E

Польща - Словаччина 1:2

Іспанія - Швеція 0:0

Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Група F

Угорщина - Португалія 0:3

Франція - Німеччина 1:0

Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Нагадаємо, другий тур стартує вже завтра. Україна свій наступний матч проведе у четвер, 17 червня, проти Північної Македонії.

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