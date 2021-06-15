ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Євро 2020 українці відправили полум'яний привіт главі Кремля: пролунав легендарний хіт

Новость на русском →
Амстердам, Вівторок 15 червня 2021 11:16
На Євро 2020 українці відправили полум'яний привіт главі Кремля: пролунав легендарний хіт На Євро 2020 українці заспівали хіт про Путіна (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Євро 2020 перед матчем між збірною України та Нідерландів наші вболівальники вирішили згадати гарну традицію виконання відомого хіта "Путін ху*ло. Так фанати передали полум'яний Привіт російському президенту-агресору.

Так, користувач Тарас Рисей показав на своїй сторінці в Facebook відео зі вчинком уболівальників.

Українські фанати виконують пісню про Путіна в громадському транспорті Амстердама.

У ролику можна побачити хвацьке виконання відомої композиції про начальника Кремля. Люди знімають те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

Українські фанати заспівали пісню про Путіна

У коментарях до відео користувачі мережі бурхливо відреагували.

  • Безсмертна пісня!!!!
  • Голанці розбераються в прекрасному)
  • Браво!
  • Хтось слухає групу Ленінград, а хтось 7 років співає всім знайому пісеньку і дуже в тему! Кожному своє, хоч і не культурна, але в 10 !!
  • Супер!

Як ми писали раніше, у соцмережах українці відреагували на поразку української команди на Євро 2020, але визнали, що це був справжній футбол і у спортсменів все попереду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя евро 2020
LITE
Свято 15 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 15 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини