Автогол і два скасованих голи: Франція мінімально обіграла Німеччину

Франція в центральному матчі першого туру Євро-2020 мінімально обіграла Німеччину. Єдиний гол у матчі у свої ворота забив німецький захисник Матс Хуммельс - 1:0.

Німці зустрічали діючих чемпіонів світу французів на своїй території - матч проходив у Мюнхені. Обидві команди грали обережно, намагаючись не допускати помилки, хоча Німеччина була трохи активнішою. Однак забили якраз французи. Правда, і за безпосередньої участі німецького захисника Матса Хуммельса, який не зміг підлаштуватися під простріл і зрізав м'яч у власні ворота - 1:0.

1-0!!!!! FRANCE ARE LEADING THANKS TO OWN GOAL FROM MATS HUMMELS pic.twitter.com/B77p2lS3ZI — WolfyHai (@WolfyHai) June 15, 2021

Після пропущеного голу німці створили пару моментів, найнебезпечнішим з яких був удар метрів з 15-ти Ілкая Гюндогана, але м'яч пролетів трохи повз штангу.

А ще центрбек Німеччини Антоніо Рюдігер згадав "подвиги" Луїса Суареса і вирішив вкусити за спину француза Поля Погба. Але судді цей момент залишили без уваги.

На старті другої половини німці створили куди більш реальний шанс на взяття воріт. Після подачі з флангу Серж Гнабрі з льоту пробивав від газону, але м'яч впав на сітку вже за воротами.

А далі французи забили ще раз. Кілліан Мбаппе отримав м'яч на фланзі, увійшов до штрафного майданчика і в оточенні трьох суперників пробив від штанги в дальній кут воріт Маннуеля Нойєра. Але рефері помітили невеликий офсайд у француза і гол скасували. А міг бути ще один шедевр на Євро.

За п'ять хвилин до кінця зустрічі м'яч знову побував у сітці воріт збірної Німеччини, але знову судді угледіли офсайд. Мбаппе, який опинився на сантиметри ближче до воріт Нойєра, ніж німецькі футболісти, втік у контратаку і відпасував на Каріма Бензема, який відправив м'яч у сітку. Спершу судді прапорець не підняли, проте після консультацій з VAR порушення правил зафіксували.

Німці ж пішли на штурм воріт Уго Льоріса, але до фінального свистка так і не відзначилися. У підсумку мінімальна перемога Франції - 1:0.