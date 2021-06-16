Еще один футболист последовал примеру Роналду. Но убрал со стола не кока-колу (видео)

После того, как футболист сборной Португалии Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с кока-колой во время пресс-конференции после матча с Венгрией, похожий поступок совершил еще один звездный спортсмен - Поль Погба.

На пресс-конференции после матча сборной Франции против Германии на Евро 2020 полузащитник французов убрал стоявшую на столе бутылку с пивом.

Как видно на видео, 28-летний футболист, как только пришел на общение с журналистами, сразу обратил внимание на спонсорскую бутылку пива, которая стояла на столе.

Долго не думая, Погба переставил алкогольный напиток на пол, оставив перед собой воду и две бутылки колы.

Следует отметить, что Поль - мусульманин, и религия запрещает ему употреблять алкоголь (согласно мусульманским канонам, употребление алкоголя подпадает под "харам" - строго запрещенного). Скорее всего, именно это является причиной действия француза.

К слову, в отличие от Роналду, который сказал на камеру "Пейте воду", Погба не сделал никаких ремарок, когда отставил бутылку пива.

А что Роналду?

Как известно, в тот же день, буквально за пару часов до пресс-конференции Погба, Криштиану переместил газированный напиток подальше от себя, взял бутылку с обычной водой, поднял ее вверх и демонстративно помахал перед журналистами и камерами.

Видео этого поступка португальца сразу стало вирусными. А еще привело в восторг медиков и активистов в области борьбы с ожирением.

"Приятно видеть, как образец для подражания - Криштиану Роналду - отказывается от кока-колы в пользу воды, и тем самым показывает положительный пример молодым фанатам. Он демонстрирует свое пренебрежение к циничной маркетинговой попытки связать его со сладкой газировкой", - прокомментировала руководитель Альянса по борьбе с ожирением Кэролайн Черни изданию Telegraph Sport.

А вот представители Coca-Cola, которая является официальным спонсором Евро 2020, довольно сдержанно прокомментировали поступок Роналду.

"Каждый имеет право на свои предпочтения к напиткам. У каждого разные вкусы и потребности", - отметили в компании.

И это несмотря на то, что одним легким движением руки футболист якобы обвалил акции компании.

По данным западных СМИ, стоимость акций Coca-Cola на бирже упала на 1,6% уже через 30 минут после отказа Роналду от напитка. Компания якобы подешевела с 242 млрд до 238 млрд долларов.

Скриншот (twitter.com/ZimViral)

Действительно ли акции Coca-Cola упали?

Поговаривают, что - нет, это фейк. В частности, об этом в своем Facebook написал банкир Сергей Фурса.

"Во-первых, если для вас Криштиано авторитет, вы и так бы кока-колу не пили. Но все дело в другом. Дело в том, что в этот же день, 15 июня, у Coca-Cola был день выплаты дивидендов. Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 15 июня бумага торговалась без них. Вот и все", - отметил эксперт и добавил, что это "чисто техническое событие".

"Рынок переставился после точки отсечения. Все, у кого акции на эту дату, ждут платежа. Все прочие покупают акции уже без учета дивидендов. А у Coca-Cola все хорошо. У Роналдо тоже", - подытожил он.