Час діставати теплі светри: де в Україні похолодає найсильніше (фото)

Погода в Україні 9 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні цього тижня буде не надто липневою

Погода в Україні у вівторок, 9 липня, принесе чергову порцію похолодання. Також на значній частині країни очікуються дощі, а подекуди сильний шквальний вітер. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди до кінця літа, яке ще здивує українців своїми погодними капризами.

Так, завтра опадів слід очікувати мешканцям північних, західних областей та Одещини. На решті територій - Сході, значній частині Півдня і Центру, все ще триматиметься суха сонячна погода.

За словами синоптика, в північних і західних областях подекуди можливий сильний поривчастий вітер переважно західного напрямку.

Погода в Україні 9 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Щодо температури, тут прогнози не надто втішні. Тепло у вівторок буде лише мешканцям південних та південно-східних областей (+25... +28 градусів). На решті територій від +19 до +24, а на Заході ще прохолодніше (+18... +23).

Також Наталка Діденко розповіла, що до середини тижня температура знизиться ще більше.

"А в середині тижня вже згадаємо про піджачки, светрики, а голі коліна громадян сховаються під джинсами та поважними штанами", - пише синоптик.

Тим, хто вирішить влаштувати пізно ввечері рандеву, синоптик радить вдягати легкі пуховики, бо "дмухне майже осінню", буде +8... +13 градусів.

У Києві у вівторок, 9 липня, хмаритиме, в окремих районах можливий дощ. Найближчої ночі +10... +13 градусів, а вдень близько +20.

Погода в Україні 9 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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