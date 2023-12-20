Epic Games дарит геймерам DNF Duel: где найти и как скачать бесплатно
Любимую многими геймерами DNF Duel теперь можно скачать бесплатно. Ее дарит всем желающим Epic Games в рамках праздничной "распродажи".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой игре и где именно можно найти ее бесплатную версию.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.
Что нужно знать об игре и где ее скачать
DNF Duel является фактически "продолжением" одной из популярнейших ролевых игр в мире под названием Dungeon and Fighter.
В файтинговой игре DNF Duel вы можете выбрать одного из 16 волшебных персонажей. При этом каждый из них имеет свои уникальные навыки и характер.
Скачать игру бесплатно можно в цифровом магазине Epic Games. Предложение будет действительным до вечера 21 декабря 2023 года.
Бесплатное предложение (скриншот: store.epicgames.com)
Основное о праздничной "распродаже"
Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, подготовила специальные предложения к зимним праздникам.
В рамках праздничной "распродажи" геймерам предлагают:
- тысячи игр со скидками
- неограниченные купоны Epic на скидку 33%
- повышение программы вознаграждений Epic Rewards до 10%
- ряд бесплатных игр и других "бонусов"
Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.
Напомним, ранее мы рассказывали о начале геймерской эпохи - легендарных играх 90-х, изменивших игровую индустрию.
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