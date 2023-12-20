Epic Games дарує геймерам DNF Duel: де знайти і як завантажити безкоштовно
Улюблену багатьма геймерами DNF Duel відтепер можна завантажити безкоштовно. Її дарує всім охочим Epic Games у межах святкового "розпродажу".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю гру і де саме можна знайти її безкоштовну версію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store.
Що треба знати про гру і де її завантажити
DNF Duel є фактично "продовженням" однієї з найпопулярніших рольових ігор у світі під назвою Dungeon and Fighter.
У файтинговій грі DNF Duel ви можете обрати одного з 16 чарівних персонажів. При цьому кожен із них має свої унікальні навички й характер.
Завантажити гру безкоштовно можна у цифровому магазині Epic Games. Пропозиція буде дійсна до вечора 21 грудня 2023 року.
Безкоштовна пропозиція (скріншот: store.epicgames.com)
Основне про святковий "розпродаж"
Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, підготувала спеціальні пропозиції до зимових свят.
В межах святкового "розпродажу", геймерам пропонують:
- тисячі ігор зі знижками
- необмежені купони Epic на знижку 33%
- підвищення програми винагород Epic Rewards до 10%
- низку безкоштовних ігор та інших "бонусів"
Святкова акція триватиме до 18:00 (за київським часом) 10 січня 2024 року.
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