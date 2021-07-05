Фантастично! Єлизавета ІІ розчулила мережу людяним вчинком (фото)
Королева Єлизавета ІІ нагородила Георгіївським хрестом співробітників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.
Зворушливі фото з'явилися на Facebook-сторінці Королівської сім'ї у понеділок, 5 липня.
"З великим задоволенням від імені вдячної нації я нагороджую Георгіївським хрестом Національну службу охорони здоров'я Великої Британії", - йдеться у повідомленні, направленому королевою працівникам НСОЗ.
Фото: лист Єлизавети ІІ (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Зауважимо, що ця нагорода була вперше вручена у 1940 році королем Георгом VI. З того часу нею удостоюють за "найбільший героїзм чи проявлену мужність у обставинах надзвичайної небезпеки".
Це, до слова, найвища нагорода Великої Британії за невійськову мужність.
"Ця нагорода відзначає всіх співробітників НСОЗ - колишніх та сучасних", - відзначили представники Королівської родини.
Додамо, що публікація супроводжується фотографіями різних часів, на яких Єлизавета ІІ зображена з лікарями та іншими представниками медустанов Британії.
Фото: Єлизавета ІІ і лікарі (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Цей вчинок королеви зворушив користувачів соцмереж з усього світу.
- Вони заслуговують такої чудової честі від Її Величності Королеви Молодці!
- Цілком заслужено, всі вони роблять дивовижну роботу!
- Фантастично! Це найкраща новина, яку я чув увесь тиждень. НСОЗ цього заслуговує.
- Дякую, Королево! Вітаємо всіх лікарів! Що б ми робили без вас!
- На жаль, Королева не може виносити рішення про підвищення заробітної плати лікарям, але, можливо, ця заслужена нагорода медикам примусить наш невдячний уряд витягнути свої пальці з одного місця.
- Браво! Дуже заслужена нагорода!
Раніше ми писали, що Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після появи на світ дочки Лілібет.
Також нещодавно стало відомо, що старший онук Єлизавети II Пітер Філліпс розлучився з дружиною.