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Онук Єлизавети II розлучився з дружиною: що відомо

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Вівторок 15 червня 2021 12:39
Онук Єлизавети II розлучився з дружиною: що відомо Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Старший онук Єлизавети II Пітер Філліпс розлучився з дружиною Отем. Про те, що пара вирішила офіційно розірвати стосунки стало відомо ще в лютому 2020-го. Тепер вони остаточно поділили майно і владнали всі фінансові питання.

Про це повідомляє dailymail.

Таким чином, шлюб пари офіційно протримався 13 років (з травня 2008 року), але жити порізно Пітер і Отем стали ще в 2019-му.

Тепер же укладену ними угоду схвалили в суді, куди вони звернулися в травні цього року.

У своїй заяві вже колишнє подружжя назвало цей день сумним для обох. Вони далі будуть спільно дбати про своїх дочок - 10-річну Айлу і 12-річну Саванну.

Онук Єлизавети II розлучився з дружиною: що відомо

Фото: Отем і Пітер Філліпс (Getty Images)

З канадкою Отем Келлі Пітер Філліпс познайомився в Монреалі на Гран-прі "Формули-1" в 2003 році. Цікаво, що дівчина спочатку навіть не здогадувалася, що перед нею онук королеви.

Їхні заручини відбулися 28 липня 2007 року, а повінчалися вони 17 травня 2008 року у Віндзорському замку.

43-річний Пітер - син дочки королеви Єлизавети II принцеси Анни. Філліпс - найстарший онук королеви, а його дочка Саванна - найстарша з 11-ти правнуків Її Величності.

Зазначимо, що нещодавно Пітера запідозрили в романі з 40-річною Ліндсі Уоллес. Заради неї він здійснив поїздку з графства Глостершир до Шотландії, подолавши відстань в 740 кілометрів, чим порушив карантин і мав неприємності з законом.

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