Онук Єлизавети II розлучився з дружиною: що відомо
Старший онук Єлизавети II Пітер Філліпс розлучився з дружиною Отем. Про те, що пара вирішила офіційно розірвати стосунки стало відомо ще в лютому 2020-го. Тепер вони остаточно поділили майно і владнали всі фінансові питання.
Про це повідомляє dailymail.
Таким чином, шлюб пари офіційно протримався 13 років (з травня 2008 року), але жити порізно Пітер і Отем стали ще в 2019-му.
Тепер же укладену ними угоду схвалили в суді, куди вони звернулися в травні цього року.
У своїй заяві вже колишнє подружжя назвало цей день сумним для обох. Вони далі будуть спільно дбати про своїх дочок - 10-річну Айлу і 12-річну Саванну.
Фото: Отем і Пітер Філліпс (Getty Images)
З канадкою Отем Келлі Пітер Філліпс познайомився в Монреалі на Гран-прі "Формули-1" в 2003 році. Цікаво, що дівчина спочатку навіть не здогадувалася, що перед нею онук королеви.
Їхні заручини відбулися 28 липня 2007 року, а повінчалися вони 17 травня 2008 року у Віндзорському замку.
43-річний Пітер - син дочки королеви Єлизавети II принцеси Анни. Філліпс - найстарший онук королеви, а його дочка Саванна - найстарша з 11-ти правнуків Її Величності.
Зазначимо, що нещодавно Пітера запідозрили в романі з 40-річною Ліндсі Уоллес. Заради неї він здійснив поїздку з графства Глостершир до Шотландії, подолавши відстань в 740 кілометрів, чим порушив карантин і мав неприємності з законом.