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Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження доньки

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США, Понеділок 21 червня 2021 12:57
Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження доньки Скрін відео: Меган Маркл
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після появи на світ дочки Лілебет. Дружина принца Гаррі дала інтерв'ю, в якому детально розповіла про книгу, яку вона написала спеціально для дворічного сина Арчі.

Про це пише Hello!

У День батька, 20 червня, Меган прийшла до ведучих радіо-шоу NPR Morning Edition Sunday. У розмові з продюсером Самантою Балабан герцогиня заявила, що тепер з гордістю може сказати своєму синові, що написала для нього книгу.

Це історія для дітей, яка називається The Bench ("Лавка"). Меган Маркл каже, що Арчі дуже любить книгу і з задоволенням її слухає.

"Арчі дуже любить цю книгу, у нього ненаситний апетит до книг. Коли ми постійно читаємо йому книгу, він каже: "Ще, ще і ще, і тепер я можу сказати:" Мама написала книгу для тебе, це приголомшливо", - зазначила екс-актриса.

У художньому творі закладена історія любові батька до сина, тому дата презентації - День батька - несе особливу символіку.

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження донькиСкріншот: Книга, написана Меган Маркл для сина Арчі

Лавка тут означає особливе сентиментальне місце, де батько може проводити час разом з сином.

Книга була опублікована 8 червня видавництвом Random House Children's Books. Вона коштує 8 фунтів стерлінгів (близько 300 грн).

Меган також зазначила, що, читаючи книгу, кожен уважний читач може помітити зворушливі відсилання, які там заховані. Це малюнок її улюбленої квітки, і улюбленої квітки мами Гаррі - принцеси Діани (незабудки).

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге 4 червня. У пари народилася дівчинка, яку назвали на честь королеви Єлизавети II і принцеси Діани - Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. 6 травня їх первістку Арчі Харрісону виповнилося два роки. Сім'я вже рік живе на батьківщині Меган в Каліфорнії, США.

Раніше ми писали, що Меган Маркл збирається таємно прилетіти до Лондона, щоб відвідати відкриття статуї принцесі Діані. Подія приурочена до 60-річчя з дня її народження.

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Меган Маркл
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