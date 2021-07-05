Фантастически! Елизавета II умилила сеть человечным поступком (фото)

Трогательные фото появились на Facebook -странице королевской семьи в понедельник, 5 июля.

"С большим удовольствием от имени благодарной нации я награждаю Георгиевским крестом Национальную службу здравоохранения Великобритании", - говорится в сообщении, направленном королевой работникам НСЗ.

Фото: письмо Елизаветы II (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Заметим, что эта награда была впервые вручена в 1940 году королем Георгом VI. С того времени ею удостаивают за "величайший героизм или проявленное мужество в обстоятельствах чрезвычайной опасности".

Это, к слову, высшая награда Великобритании за невоенное мужество.

"Эта награда отмечает всех сотрудников НСЗ - бывших и современных", - отметили представители Королевской семьи.

Добавим, что публикация сопровождается фотографиями разных времен, на которых Елизавета II изображена с врачами и другими представителями медучреждений Британии.

Фото: Елизавета II и врачи (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Этот поступок королевы растрогал пользователей соцсетей со всего мира.