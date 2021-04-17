Сьогодні Британія прощається з принцом Філіппом: повний порядок церемонії

У Великій Британії похорон принца Філіпа відбудуться 17 квітня, згідно з церемоніалом, який підготував сам герцог Единбурзький ще за життя. Однак плани проведення прощання в останній момент довелося підкоригувати відповідно до правил карантину через коронавірус.

Так, при прощанні з чоловіком британської королеви Єлизавети II будуть вшановувати його любов до моря піснями на морську тематику, віршами з Біблії та молитвами.

Герцог Единбурзький сам допоміг організувати всі деталі власних похоронів, однак через COVID-обмеження службу в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку відвідають всього 30 гостей - всі родичі герцога - а не 800, як планувалося раніше.

При цьому припускають, що скорочена церемонія може допомогти створити її без суєти, чого й бажав принц Філіп.

Повний порядок служби на похоронах принца Філіпа

Похорони почнуться о 17:00 (за київським часом), коли буде оголошена хвилина мовчання по всій Британії.

Під час служби хором з чотирьох співаків буде диригувати Джеймс Вівіан, а на органі гратиме Люк Бонд.

Яка музика прозвучить перед службою:

Schmucke dich, o liebe Seele BWV 654 - Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Adagio espressivo (Соната ля мінор) - сер Вільям Харріс (1883-1973)

Salix (Плимутская сюїта) - Персі Уітлок (1903-1946)

Berceuse (Op 31 No. 19) - Луї Верн (1870-1937)

Rhosymedre (Три прелюдії, засновані на мелодіях валлійських гімнів) - Ральф Воан Вільямс - (1872-1958)

Похорони будуть проводитися деканом Віндзора, преосвященним Девідом Коннером, а благословення буде дано архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі.

Королівська сім'я та інші гості будуть спостерігати процесію з каплиці Святого Георгія і чекати прибуття королеви та катафалка Land Rover, спроектованого самим герцогом.

Труну принца Філіпа заберуть з Land Rover і віднесуть до Західних сходів, де він буде стояти о 17:00 в момент національної хвилини мовчання. Після цього труну під спів хору перенесуть в каплицю.

Що будуть читати над тілом принца Філіпа:

Прозвучать три коротких читання. Декан Віндзора промовить: "Ми знаходимося сьогодні в каплиці Святого Георгія, щоб передати в руки Бога душу його слуги принца Філіпа, герцога Единбурзького. З вдячністю в серці ми згадуємо, як його довге життя багато в чому стала для нас благословенням. Ми були натхненні його непохитною відданістю нашій королеві, його служінням народу і Співдружності, його мужністю, стійкістю і вірою. Наше життя збагатилася завдяки викликам, які він нам поставив, підтримці, яку він нам дав, його доброті, гумору і людяності. Тому ми молимося, щоб Бог дав нам благодать, щоб ми наслідували Його приклад, і щоб ми разом з нашим братом Філіпом, зрештою, пізнали радість вічного життя".

Принц Філіп (фото: Getty Images)

Потім хор заспіває гімн "Вічний Отче, Сильний Порятунку", який асоціюється з королівським флотом.

Пісня була обрана особисто герцогом і є для нього особливою, оскільки її також виконували на похороні його улюбленого дядька, графа Маунтбеттена з Бірми, вбитого ІРА в 1979 році.

За піснею буде "Перший урок: Ecclesiasticus". 43. 11-26, який прочитає декан Віндзора. Потім хор виконає ще одну пісню - The Jubilate. За цим послідує "Другий урок, 11,11-27 Івана", який зачитає архієпископ Кентерберійський. Герцог Единбурзький попросив, щоб Псалом 104 поклав на музику Вільям Ловеладі. Спочатку створена як кантата в трьох частинах, він вперше був виконаний на честь 75-річчя його королівської високості.

Архієпископ Кентерберійський і декан Віндзорський прочитають подальші молитви. Серед молитов декан попросить, щоб герцог отримав "стародавню обітницю", що Бог буде з тими, хто "спускається до моря на кораблях і займається своїми справами у великих водах". Це відповідає бажанням Філіпа, щоб його служба відображала його військову кар'єру і любов до моря.

Труну опустять в Королівське сховище, і декан Віндзора виголосить Подяку.

Після цього трубач-майор Королівського полку Шотландії виконає скорботну мелодію. Потім горни Королівської морської піхоти заграють "Останній стовп", кавалерійський трубний поклик, щоб вшанувати пам'ять загиблих офіцерів. Після хвилини мовчання Державні сурмачі Домашньої Кавалерії виконають Reveille - звуковий сигнал, пов'язаний з військовими.

Прихожани будуть стояти, поки хор співає гімн.

Королева, члени королівської сім'ї та члени сім'ї герцога Единбурзького покинуть каплицю через Галілейський ганок у супроводі декана Віндзора та архієпископа Кентерберійського.