З'явилося фото авто, яке повезе Філіпа в останню путь: це зелений Land Rover

Труну принца Філіпа , герцога Единбурзького, для проведення в останню путь 17 квітня вже перенесли з приватної каплиці в Віндзорському замку, для розміщення в модифікованому катафалку Land Rover.

Про це передає британське видання The Sun .

Перебуваючі у скорботі починають прибувати на церемонію, тому готується і фінальний вояж принца, чоловіка королеви Єлизавети II.

Герцог Единбурзький буде похований сьогодні на скороченій через карантинні обмеження церемонії о 17:00 (за київським часом).

Скорботні заходи стартували ще о 13:00, коли його труну перенесли з приватної каплиці у Внутрішній зал Віндзорського замку. Труна покрита його особистим штандартом разом з його мечем, морським кашкетом і вінком з квітів.

Тіло в ньому перевезла рота Королеви 1-го гренадерського гвардійського батальйону, полковником у якому Філіп був 42 роки. Звідти герцога помістять в модифікований військовий зелений Land Rover, на "адаптацію" якого принц витратив 16 років, щоб взяти авто в останню путь.

Авто Land Rover, в якому повезуть принца Філіпа в його останню путь 17 квітня (фото: KARWAI TANG)

Джип Land Rover принц Філіп модифікував цілих 16 років, саме для своїх похорон (фото: thesun.co.uk)

Потім прозвучить британський державний гімн, коли королеву разом з фрейліною доставлять на машині Bentley в каплицю Святого Георгія.

Очікується, що Єлизавета II буде сидіти сама під час служби, але зупиниться біля його труни, щоб попрощатися з чоловіком, з яким прожила у шлюбі 73 роки.

Вже з'явилися схеми, як буде рухатися вся процесія:

Схема, як буде проходити траурна процесія на похоронах принца Філіпа (фото: thesun.co.uk)

Схема руху процесії на похоронах принца Філіпа 17 квітня (фото: thesun.co.uk)