Єлизавета II змилостивилася над двомісячною донькою Меган Маркл і принца Гаррі

Після того як з'ясувалося, що дочки Меган Маркл і принца Гаррі досі немає в списку престолонаслідників , Єлизавета II змилостивилася, і тепер ім'я Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор красується на восьмому місці в цьому переліку.

Про це можна судити виходячи з даних сайту королівської сім'ї.

Дівчинка посіла восьме місце, змістивши другого сина Єлизавети II принца Ендрю, герцога Йоркського, на дев'яту позицію. Перед нею значиться старший брат - дворічний Арчі Харрісон.

"8. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor", - ось такий рядок з'явився в списку через день після того, як ЗМІ підняли шум через відсутність імені дівчинки.

Затягування пов'язали з низкою скандальних інтерв'ю, в яких Меган і Гаррі негативно висловлювалися про членів британської королівської сім'ї. Зокрема, в бесіді з Опрою Вінфрі королівська невістка згадала про расизм, з яким зіткнулася напередодні народження первістка.

Всього в переліку престолонаслідування 23 імені. Це діти, онуки і правнуки королеви. На першому місці - принц Чарльз, на другому - Вільям, а на третьому - восьмирічний принц Джордж.

Нагадаємо, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі народилася в приватній лікарні Санта-Барбари, штат Каліфорнія (США).

Дівчинку назвали на честь прабабусі і загиблої бабусі - Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор (Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor).

Але навіть такий комплімент у бік королеви не зміг розтопити її крижане серце. Маленька з'явилася на світ 4 червня, але в переліку спадкоємців з'явилася лише через майже два місяці, та й то під натиском громадськості.