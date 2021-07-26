Єлизавета II викреслила дочку Меган і Гаррі зі списку спадкоємців: що сталося

Дочка Меган Маркл і принца Гаррі не включена в список спадкоємців на британський престол. Хоча Лілібет Діана народилася майже два місяці тому, її ім'я досі не внесено до списку лінії престолонаслідування.

Цей перелік з 22-х імен можна подивитися на офіційному сайті королівської сім'ї.

Маленька Лілі повинна по праву зайняти в цьому списку восьме місце - відразу після свого старшого брата Арчі Харрісона, який з'явився на світ 6 травня 2019-го.

Сина Меган і Гаррі внесли в список спадкування через п'ятнадцять днів після його народження, а ось з донькою Меган і Гаррі поки не поспішають.

Перші місця в цьому переліку займають дід дівчинки - принц Чарльз, потім її дядько - принц Вільям, його діти - Джордж, Шарлотта, Луї, потім батько - принц Гаррі і її брат Арчі. Але замість Лілібет Діани на восьмому місці другий син королеви - принц Ендрю, а потім - його діти.

Джерела, наближені до королівської сім'ї, припускають, що таким відтягуванням королева хоче приструнити непокірних онука і невістку. Адже вони після "втечі з палацу" дозволяють собі неприємні висловлювання в бік сім'ї.

Нагадаємо, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі народилася за межами Великобританії 4 червня 2021 року - в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, США.

Дівчинку назвали на честь прабабусі і загиблої бабусі - Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор (Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor).