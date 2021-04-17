Єлизавета ІІ на похоронах Філіпа: такою сумною її ще не бачили (фото)
Похорони принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети ІІ, проходять увечері 17 квітня в Британії. Герцога Единбурзького проводять в останню путь в каплицю Святого Георгія.
Журналісти популярного видання The Sun показали фото Єлизавети ІІ, яка прийшла попрощатися зі своїм люблячим чоловіком.
"94-річна королева востаннє прощається з герцогом Единбурзьким, який був поряд з нею протягом семи десятиліть непохитної служби Короні", - пише видання.
За словами очевидців, такої сумною та печальною, як сьогодні, Єлизавету ніхто ще ніколи не бачив.
Як видно на фото, вона прибула на похорон у всьому чорному.
До місця прощання з Філіпом Єлизавета добиралася на "Бентлі" зі своїми довіреними фрейлінами. Всі вони - у масках у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Фото: королева Єлизавета ІІ на похоронах Філіпа (thesun.co.uk)
Додамо, що у всій Британії о 17:00 хвилиною мовчання вшанували пам'ять герцога, який помер за кілька місяців до свого 100-річчя.
Фото: королева Єлизавета ІІ на похоронах Філіпа (thesun.co.uk)
Раніше ми публікували фото авто, яке везе принца Філіпа в останню путь.
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