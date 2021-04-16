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Єлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фото

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 16 квітня 2021 19:04
Єлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фото Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Єлизавета II вперше з дня смерті принца Філіпа 9 квітня покинула палац. Королева Великобританії вирішила вигуляти собак напередодні похорону, які відбудуться 17 квітня.

Про це повідомляє The Sun.

"Її Величність була сфотографована сьогодні, 16 квітня, вдень, коли вона виїжджала з Віндзорського замку на зеленому "ягуарі". Це перший раз, коли її бачили після смерті Філіпа", - йдеться в повідомленні.

На королеві був капелюх і сонцезахисні окуляри.

"Було видно, як охоронець стоїть по стійці струнко, коли вона направляється у Сади Фрогмор, щоб пройти до своїх улюблених псів", - пише видання.

Єлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фотоЄлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фото

Фото: Єлизавета II вперше покинула палац після смерті чоловіка (thesun.co.uk)

Повідомляється, що Єлизавета II багато часу проводила з собаками порід коргі і доргі, по кличці Муїк і Фергус, коли Філіп цілий місяць був у лікарні. Домашні улюбленці допомагали підбадьорити Її Величність.

Єлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фото

Фото: Єлизавета II виїхала з палацу, щоб вигуляти собак (thesun.co.uk)

Зазначимо, що Єлизавета II після смерті чоловіка вже виконувала офіційні обов'язки. Вона 13 квітня взяла участь в офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Піла з поста лорда-камергера при королівському дворі. Але сам палац вона для цього не покидала.

Нагадаємо, що принц Філіп помер у віці 99 років у Віндзорському замку 9 квітня. Останнім часом герцог Единбурзький хворів.

Церемонія похорону чоловіка королеви Єлизавети II відбудеться 17 квітня у Віндзорі, невеликому місті в 35 км від Лондона, де знаходиться літня резиденція англійських монархів.

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Новини України Життя Єлизавета II принц Филипп
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