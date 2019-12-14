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Єлизавета ІІ потребує допомоги: що сталося

STYLERПерсони    14.12.2019 - 16:59
Єлизавета ІІ потребує допомоги: що сталося
Королева Єлизавета II (фото: Getty Images)

Королева шукає кандидата на посаду ЅММника

Королеві Єлизаветі ІІ потрібен помічник, який зможе публікувати контент щодо її державних візитів, просування її особи в соцмережах, оголошення про заручини і дні народження членів королівської сім'ї та навчання молодих співробітників.

Букінгемський палац розмістив на LinkedIn вакансію на посаду ЅММника для сторінок королеви Великобританії в таких соціальних мережах як Facebook, Instagram і Twitter.

Єлизавета ІІ потребує допомоги: що сталосяЄлизавета II (фото: Getty Images)

Платити обіцяють до 50 1,5 млн грн. Також обраний кандидат буде мати безкоштовні обіди, 33-денну щорічну відпустку і офіс у столиці Британії з видом на Лондонський міст.

До речі, раніше Єлизавета ІІ шукала менеджера з подорожей, який повинен організовувати подорожі королівської сім'ї, контролювати всі перельоти і поїздки, а також супроводжувати королеву під час державних візитів.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент.

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