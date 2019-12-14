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Вільні робити що хочуть: Кейт Міддлтон прибрала будь-які обмеження для дітей

STYLERПерсони    14.12.2019 - 11:59
Вільні робити що хочуть: Кейт Міддлтон прибрала будь-які обмеження для дітей
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська готується з родиною до свята

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон намагається виховувати дітей правильно, а тому дуже уважно ставиться до побажань Джорджа та Шарлоти. З цієї причини на Різдво вона вирішила дозволити допитливим дітям показати свої творчі навички, передає Closer Weekly.

Джерела стверджують, що Кейт Міддлтон активно залучає дітей до сімейних клопотів перед різдвяними святами, щоб все робилося весело і спільно. У 2019 році Кейт вирішила, що діти вже досить дорослі, а тому їм можна доручити процес прикраси різдвяної ялинки.

Вільні робити що хочуть: Кейт Міддлтон прибрала будь-які обмеження для дітейКейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Малюки повинні врахувати кілька факторів. Їх однорічний брат Луї обожнює все яскраве й блискуче, тому на ялинці буде різнобарвна гірлянда. На гілках також повинні висіти солодкі іграшки-льодяники, які заборонено до настання свята. У всьому іншому вони можуть прикрасити ялинку так, як їм хочеться. Кейт впевнена, що дітям корисно довіряти сімейні традиції і дозволяти проявити свою творчу сторону", - поділилося джерело.

Наголошується, що королівська родина має намір зустріти Різдво у Сандрихемском палаці, який є частиною садиби Віндзорської династії в Норфолку.

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