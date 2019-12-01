Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили встановлене правило: що сталося

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські вперше за довгий час поступилися своїми принципами

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям, які завжди відмовлялися брати участь у будь-яких шоу, на цей раз порушили правило, чим здивували громадськість.

Герцоги вирішили постати перед шанувальниками в популярному британському проекті Мері Беррі. Цікаво, що саме принц Вільям і Кейт Міддлтон були ініціаторами цього співробітництва і самі звернулися до письменниці та ведучої щодо зйомки святкового випуску шоу.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Представники Кенсінгтонського палацу стверджують, що це не був піар-хід, просто принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили подякувати волонтерів, які витрачають весь свій час для благодійні організації. У рамках шоу Кейт Міддлтон взяла участь у приготуванні рулету.

"Я з задоволенням сфотографувала цю особливу різдвяну вечірку, яку влаштовували герцог і герцогиня Кембриджські для персоналу і волонтерів благодійних організацій та організацій, які будуть працювати в період Різдва. Це був чудовий захід зі смачною їжею", - поділилася враженнями ведуча Марія Беррі.

Раніше радіоведучий образив дочку Кейт Міддлтон і "влип" у скандал.