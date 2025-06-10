Почему Свитолина - №1 среди украинских теннисисток: факты, говорящие сами за себя

6 топовых достижений Свитолиной

Свитолина - первая и пока единственная украинка, которая одержала 100 побед на турнирах Большого шлема. Она достигла этой отметки на Australian Open 2025 в матче второго круга против американки Кэролайн Доулхайд. Ее первая победа на "Шлеме" состоялась еще в 2013 году на Roland Garros, а юбилейная - в Мельбурне спустя 12 лет.

Ближайший украинский конкурент - Андрей Медведев - отстает на 37 выигранных матчей в "больших шлемах". Соотечественница Леся Цуренко на втором месте среди женщин с 38 победами.

Элина Свитолина (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficia)

По количеству выигранных матчей на Grand Slam Свитолина - абсолютная рекордсменка среди украинцев. В ее активе 27 побед на Australian Open, 29 - на Roland Garros, 20 - на Уимблдоне и 24 - на US Open. Ни одна другая украинская теннисистка не достигла таких показателей - не выигрывала 20 поединков на каждом из четырех турниров Большого шлема.

Элина - единственная украинка, которая трижды играла в полуфиналах турниров серии Grand Slam. Последний раз это было на Wimbledon-2023, когда Свитолина после более чем годичного перерыва, из-за рождения дочери Скайи, вернулась в профессиональный спорт. Она быстро восстановила форму и уже через несколько месяцев вошла в 30 лучших в рейтинге WTA, выиграв титул в Страсбурге.

Кроме того, Свитолина возглавляет список по количеству побед над игроками из топ-10 рейтинга WTA. В ее карьере - более 40 таких матчей, включая победы над первыми ракетками мира.

Отдельная строка в статистике - бронзовая медаль Олимпиады в Токио, которую она получила в 2021 году, став первой и пока единственной украинской теннисисткой с олимпийской наградой.

11 сентября 2017 года Свитолина достигла третьего места в одиночном рейтинге WTA - это самая высокая ступень среди всех теннисисток из Украины.

По состоянию на июнь 2025 года Свитолина одержала 15 побед на турнирах серии WTA на грунте - это лучший показатель среди всех теннисисток сезона и личный рекорд, превзойдя результат 2015 года (14 побед).

Элина Свитолина (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficia)