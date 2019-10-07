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Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням

Lite » Мода 07.10.2019 - 11:22
Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням
Перша леді показала новий стильний наряд

Перша леді показала новий стильний наряд

Олена Зеленська приємно здивувала черговим стильним вбранням. Минулими вихідними в Україні відзначали День вчителя. З цього приводу в Офісі Президента відбулася зустріч з українськими вчителями.

Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбраннямНеможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням

Олена в новому образет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні ми з Володимиром вітали в Офісі Президента українських вчителів, які є фіналістами конкурсів "Учитель року – 2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019. Спілкуватися з ними було дуже приємно! Я б дуже хотіла, щоб наші діти знайшли свого вчителя, людину, яка навчить їх вчитися і чиї моральні принципи вони успадкують. Викладачі, з якими ми мали можливість спілкуватися сьогодні – саме з таких.

Мене вразили багато історій з тих, якими вони поділилися з нами. Наприклад, про те, як вони проводять заняття на природі і пояснюють математичні формули на прикладі квітів. Про те, як вчать не окремих предметів, а в цілого життя. Ми з Володимиром дуже вдячні вам за вашу роботу. Ми пишаємося українськими вчителями, які виховують покоління розумних, людяних і спраглих до знань дітей. Спасибі!" – розповіла Олена у своєму мікроблозі.

Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбраннямНеможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням

Президент і перша леді привітали вчителів (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для зустрічі перша леді підготувала новий класичний образ. Його склали чорні широкі брюки зі стрілками і поясом, а також блуза молочного кольору з принтом в дрібний темно-синій квіточку. Волосся першої леді були витягнуте і укладене на прямий проділ, а макіяж виконаний в натуральних легких тонах.

Шанувальники Олени в Instagram, як завжди, залишилися дуже вражені нарядом першої леді. Вони почали бурхливо обговорювати, як чудово вона виглядає.

  • Перша Леді України найкрасивіша, чудово виглядаєте, Олена, в принципі, як і завжди.
  • Лена, яка ви красива!
  • найкрасивіша пара
  • найкрасивіша перша леді за всю історію
  • Ми пишаємося, що у президента така мудра і красива дружина
  • Лена, просто краса, сама крута і найкрасивіша, не можу намилуватися вами

Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбраннямНеможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбраннямНеможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбраннямНеможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбраннямНеможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням

Шанувальники в захваті від образу Олени (фото: прінтскрін коментарів instagram.com/olenazelenska_official)

Втім, всі образи Олени фолловери зустрічають дуже тепло. А гардероб першої леді для поїздки в Америку і зовсім підкорив мережу.

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Новини України Елена Зеленская
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