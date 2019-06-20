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Неуважний в побуті: Олена Зеленська відверто розповіла про недоліки президента

STYLERПерсони    20.06.2019 - 18:11
Неуважний в побуті: Олена Зеленська відверто розповіла про недоліки президента
Олена і Володимир Зеленські (фото: УНІАН)

Олена Зеленська вважає чоловіка трудоголіком

Олена Зеленська розповіла про недоліки свого чоловіка президента України Володимира Зеленського. За словами першої леді, у нього їх небагато, але деякі з них вона вважає кумедними. Про це пише Апостроф.

Так, дружина президента України говорить, що Володимир має звичку планувати надто багато справ на день, впоратися з якими у нього фізично не вистачить часу.

"Може на день запланувати з десяток зустрічей і ще намагатися на них всіх встигнути, хоча це фізично неможливо", - розповідає Олена Зеленська.

Неуважний в побуті: Олена Зеленська відверто розповіла про недоліки президента

Олена і Володимир Зеленські (фото: УНІАН)

Також перша леді назвала Володимира Зеленського трудоголіком. Незважаючи на зовнішню веселість, йому буває важко розслабитися навіть під час відпочинку.

"Коли ми їдемо на відпочинок, то тільки на третій день його відпускає, і він може подивитися навколо і не бути в напруженому стані", - поділилася перша леді України.

Ще одним недоліком, про який згадала Олена Зеленська, є побутова неуважність. Вона розповідає, що Володимир часто не знає, де що лежить і постійно шукає. Як приклад, вона навела щоденні пошуки ключів від квартири.

"Раніше у нього взагалі не було ключів від квартири, і тільки в минулому році ми йому дали, тому що він пізно приходить, щоб в двері не дзвонив. І тепер він ці ключі шукає кожен день", - додала наостанок Олена.

Неуважний в побуті: Олена Зеленська відверто розповіла про недоліки президента

Олена і Володимир Зеленські (фото: УНІАН)

До речі, не так давно Олена Зеленська поділилася враженнями від першої закордонної поїздки в Брюссель. У мережі захоплюються стильністю першої леді України і вважають, що вона перевершила навіть Меланію Трамп.

Нагадаємо, Марина Порошенко підвела підсумки своєї роботи в якості першої леді і дала поради новій першій леді Олені Зеленській.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації, і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.

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