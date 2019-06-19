Вроджена елегантність: Зеленська підкорила Берлін незвичайним образом

Олена Зеленська вразила зовнішнім виглядом
Напередодні президент України Володимир Зеленський у супроводі своєї дружини Олени полетів у Берлін. Перша леді України вже освоїлася і щосили публікує фотозвіти з різних зустрічей та візитів. Так, учора вона шокувала мережу Instagram новим знімком, який був зроблений на вулицях Німеччини.
"Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитись зі столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту - Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?", - підписала захоплена Зеленська.
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Трохи пізніше Олена Зеленська опублікувала ще одне фото. "Зустріч з Федеральним Президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром та пані Ельке Бюденбендер в офіційній резиденції, палаці "Bellevue", - зазначено під знімком.
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Підписники тут же взялися коментувати зовнішній вигляд першої леді України. Стиль Зеленської здався фанатам дуже елегантним:
Олена Зеленська (скріншот коментарів: instagram.com/olenazelenska_official)
Раніше Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бриджіт Макрон.
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