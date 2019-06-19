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Вроджена елегантність: Зеленська підкорила Берлін незвичайним образом

STYLERПерсони    19.06.2019 - 08:35
Вроджена елегантність: Зеленська підкорила Берлін незвичайним образом
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська вразила зовнішнім виглядом

Напередодні президент України Володимир Зеленський у супроводі своєї дружини Олени полетів у Берлін. Перша леді України вже освоїлася і щосили публікує фотозвіти з різних зустрічей та візитів. Так, учора вона шокувала мережу Instagram новим знімком, який був зроблений на вулицях Німеччини.

"Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитись зі столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту - Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?", - підписала захоплена Зеленська.

 

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Трохи пізніше Олена Зеленська опублікувала ще одне фото. "Зустріч з Федеральним Президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром та пані Ельке Бюденбендер в офіційній резиденції, палаці "Bellevue", - зазначено під знімком.

Вроджена елегантність: Зеленська підкорила Берлін незвичайним образомОлена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Підписники тут же взялися коментувати зовнішній вигляд першої леді України. Стиль Зеленської здався фанатам дуже елегантним:

  • На Вас велика відповідальність, ви приклад для багатьох жінок України, бажаю вам сил і рівного шляху, Ви молодець!
  • Радує і дивує те, що Олена звичайна, проста і, мабуть, безпафосна людина... Дуже хотілося б, щоб люди завжди залишалися людьми, незважаючи на посаду і статус!
  • Красуня. Обожнюю спостерігати за вашими фотографіями, адже завжди дуже стильна і неймовірно красива.
  • Ви така спокійна, у Вас відчувається вроджена елегантність і гідність. Пишаюся вибором нашого народу і вірю Вам.
  • Розум, краса, гідність і щирість.

Вроджена елегантність: Зеленська підкорила Берлін незвичайним образом

Олена Зеленська (скріншот коментарів: instagram.com/olenazelenska_official)

Раніше Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бриджіт Макрон.

Ми також писали, як Олена Зеленська блищала в Брюсселі у вишуканому класичному образі.

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