ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий друг

STYLERЖиття    09.06.2019 - 17:14
День друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий друг
Олена Зеленська (instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська привітала свого друга з Днем друзів

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, привітала свою найближчу подругу з Днем друзів і показала її фотографії. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська розповіла, що в дослідженні про щастя було доведено, що дружба і щирі відносини є самими важливими для людини.

"Дослідження про щастя показало, що дружба і щирі відносини найважливіші для людей. З цим важко не погодитися. Чи є у вас друзі, з якими ви знайомі з дитинства або юності і разом йдете по життю? Мені дуже пощастило, так як у мене такий друг є! Пікалова Іра, пишаюся нашою неймовірною дружбою", - написала перша леді України і поставила хештег #InternationalFriendsDay.

 

Олена Зеленська з найкращою подругою (instagram.com/olenazelenska_official)

З'ясувалося, що Ірина Пікалова – це дружина учасника "Квартал 95" Олександра Пікалова. Ірина працює в студії виконавчим продюсером. Вони одружилися в 2003 році, а в 2006 у них народився син Михайло.

День друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий друг

Олександр та Ірина Пикалови (facebook.com/irina.pikalova)

В коментарях до посту Зеленської користувачі відзначили, що жінки навіть схожі між собою, а також розповіли про своїх близьких подруг і друзів.

Крім того, коментатори зазначили, що кращим другом повинен стати чоловік.

  • Справжня, щира дружба – це рідкість.
  • А ви навіть схожі.
  • Так тримати, дівчата!
  • Всім би таких справжніх друзів.
  • Ви як сестрички!

День друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий другДень друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий другДень друзів: Олена Зеленська розповіла, хто її найкращий друг

Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відреагували користувачі мережі на костюми Зеленської в Брюсселі.

А також розповідалі, що Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській.

Дограються! Спікер Зеленського звинуватила ЗСУ в обстрілах шкіл та "підірвала" мережу (відео) Зеленський надіслав особистий лист харків'янину: про що написав президент (фото)
Новини України Володимир ЗеленськийЕлена Зеленская
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся