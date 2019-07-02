Елена Зеленская поехала с мужем в Канаду: фанаты нашли в ее образе изъян

Елена Зеленская (УНИАН)

В социальных сетях Елена Зеленская подверглась критике

Елена Зеленская, супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, постоянно находится в зоне внимания фанатов, так как она стала вместе с мужем совершать официальные визиты в другие страны. Ее наряды активно обговариваются в социальной сети и некоторые даже находят изъяны, которые подвергаются критике.

Не исключением стал образ Елены Зеленской во время официального визита в Канаду. Она разместила на своей странице в Instagram несколько фотографий и отметила, что ей предстоят очень насыщенные дни.

Елена Зеленская в Торонто (instagram.com/olenazelenska_official)

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин. Спокойной ночи, Канада и доброе утро, Украина!" - написала Зеленская на своей странице.

На фотографии, которую она разместила на своей странице – она в длинном черном комбинезоне спустилась вместе с Владимиром Зеленским из самолета. Гостей в Канаде встречали в украинских национальных костюмах, с цветами и с хлебом-солью.

Елена Зеленская прилетела с мужем в Канаду (instagram.com/olenazelenska_official)

А вот пользователи в комментариях, кроме восхищенных слов, отметили, что в этой поездке образ первой леди выглядел не по дресс-коду. Фанатов смутила обувь Елены Зеленской – на ногах у первой леди были открытые босоножки. Они написали, что на подобных мероприятиях носок обуви должен быть закрытым и раскритиковали выбор Зеленской.

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская откровенно рассказала о недостатках президента.

А также рассказывали о том, что Зеленская покорила Берлин необычным образом.