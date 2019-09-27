Держава в смартфоні: як буде працювати сервіс "Дія"

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Сервіс "Дія" перенесе більшу частину державних послуг в смартфон

Бренд цифрової держави, що отримав назву "Дія" (Держава і Я), було презентовано в п'ятницю, 27 вересня. Новий сервіс, який ініціював Володимир Зеленський, представили віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і спікер Ради Дмитро Разумков.

Сервіс, спрямований на діджиталізацію України, створений для того, щоб перевести всі можливі державні послуги в цифрове поле. При цьому Федоров озвучив чіткі часові рамки.

"Наша мета на найближчі п'ять років: якщо послуга не надається онлайн, вона не надається зовсім" - заявив Михайло Федоров.

Крім того, в завдання міністерства входить підключення кожного населеного пункту і кожного соціального об'єкта до мережі.

В Україні презентували бренд "держава в смартфоні" (фото: plan.diia.gov.ua)

Проекти, які будуть запущені в рамках діджиталізації

Буде створений "кабінет громадянина", щоб побачити, що про вас знає держава.

З'являться цифрові водійські права і цифровий студентський - ці посвідчення не обов'язково буде носити з собою.

"єМалятко" - українці отримають необхідні послуги по реєстрації дитини.

Електронна пенсія та електронна резиденція. Це дозволить розпочати власний бізнес, перебуваючи за кордоном.

Електронний перепис населення.

У рамках бренду "Дія" незабаром буде створено мобільний додаток.

Крім того, з платформи сервісу можна буде потрапити на будь-який інший державний портал завдяки кнопці в шапці сайту.

У бренда вже є власна сторінка, на якій можна ознайомитись з презентацією та взяти участь в бета-тесті. Тим не менш, до запуску бренду залишається ще кілька місяців. Михайло Федоров висловив надію, що сервіс почне роботу в листопаді.