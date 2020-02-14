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Паспорт у смартфоні: як виглядатиме електронний документ

STYLERЖиття    14.02.2020 - 14:18
Паспорт у смартфоні: як виглядатиме електронний документ
Електронний паспорт в Україні (колаж: РБК-Україна)

Електронний паспорт буде містити інформацію про громадянина, яку можна буде перевірити за QR-кодом

Міністерство цифрової трансформації розробило кілька варіантів дизайну для електронного паспорта громадянина України, який планують вводити в рамках програми "Держава в смартфоні". Користуватися нововведенням можна буде замість звичайного паспорта, але тільки зі смартфона. У мережі почали пропонувати свої варіанти дизайну.

Кілька варіантів візуального оформлення документа опублікував на своїй сторінці в Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він запропонував українцям обрати один із запропонованих. Також він зазначив, що для отримання електронного паспорта попередньо необхідно мати закордонний паспорт і ID-карту.

"За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)", – повідомив Федоров.

Паспорт у смартфоні: як виглядатиме електронний документ

Електронний паспорт в Україні (фото: facebook.com/fedorov1991)

Головними даними паспорта він назвав ПІБ, фото і номер документа. Інші дані було запропоновано приховати. Паспорт можна буде перевірити за QR-кодом.

Паспорт у смартфоні: як виглядатиме електронний документ

Скріншот (facebook.com/fedorov1991)

У коментарях запропонували й свої варіанти дизайну. Користувач з ніком Олександр Левченко прикріпив зображення і написав: "мені здається, що фотографія повинна бути крупнішою, бути по центру, а текст повинен читатися, а не ті "блішки" розглядати".

Паспорт у смартфоні: як виглядатиме електронний документ

Варіант дизайну електронного паспорта (facebook.com/fedorov1991)

Інший користувач розкритикував все ідеї дизайну електронного паспорта і запропонував незалежну від паперового паспорта версію дизайну.

"Об'єктивно, ваші варіки схожі на сфотканий паперовий паспорт. Ось накидав від себе, тіки без монобрів", - написав користувач з ніком Yevhen Kolotov.

Паспорт у смартфоні: як виглядатиме електронний документ

Варіант дизайну електронного паспорта (facebook.com/fedorov1991)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили онлайн-сервіс відновлення або заміни водійського посвідчення.

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