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В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 10:26
В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій
Фото: Центр надання адміністративних послуг (РБК-Україна)

На сервісі можна перевірити факт оплати по коду квитанції

До державного сервісу перевірки квитанцій Check підключили всі основні державні органи. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив міністр, до сервісу на сторінці https://check.gov.ua/ вже підключені такі органи

  • - Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).
  • - Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).
  • - РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).
  • - ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).
  • - Послуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

"Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи", - написав Дубілет.

За його словами, це буде заощадження і грошей, "бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями.

Зараз до сервісу Check приєднано вже три банки, в стадії підключення - ще 10 установ, додав Дубілет.

В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2020 року Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

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