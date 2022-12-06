В электричках можно будет платить телефоном: где и когда ждать нововведения?
Скоро оплату за проезд в городских электричках можно будет произвести с помощью мобильного телефона или специальной карты.
Об этом сообщила Укрзалізниця.
Где и когда ждать обновления?
Сейчас Укрзалізниця и городские власти столицы работают над тем, чтобы объединить оплату проезда в кольцевой электричке с общей транспортной системой Киева.
"До конца декабря на большинстве станции киевской кольцевой электрички можно будет оплатить проезд по городской транспортной карте, банковской карте или с помощью NFC, приложив карту, смартфон или часы к турникету на станции", говорится в сообщении УЗ.
В настоящее время нововведение касается только Киева.
Также в компании напоминают, что сейчас пассажиры могут приобрести билеты на кольцевую электричку в чат-ботах Укрзалізниця в Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.
Напомним, что ранее в системе оплаты за проезд произошел сбой, из-за чего пассажиры начали выписывать штрафы.
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