В електричках можна буде платити телефоном: де та коли чекати на нововведення?

Скоро оплату за проїзд в міських електричках можна буде здійснити за допомогою мобільного телефону або спеціальної картки.

Де та коли чекати на оновлення?

Зараз Укрзалізниця та міська влада столиці працюють над тим, щоб об'єднати оплату проїзду в кільцевій електричці з загальною транспортною системою Києва.

"До кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції", йдеться у повідомленні УЗ.

Наразі нововведення стосується лише Києва.

Також у компанії принагідно нагадують, що зараз пасажири можуть придбати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.