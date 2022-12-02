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Из-за сбоя системы оплаты в метро киевлянам начали выписывать штрафы (фото)

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Пятница 02 декабря 2022 11:47
Из-за сбоя системы оплаты в метро киевлянам начали выписывать штрафы (фото) Транспортная карта для проезда (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В транспортном сервисе "Киев Цифровой" произошел технический сбой, из-за которого горожане не могли приобрести билет или пополнить карту поездок. Поэтому им начали выписывать штрафы за неуплату за проезд.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Реальный Киев".

Что произошло в метро?

В приложении для передвижения по столичному общественному транспорту "Киев Цифровой" произошел сбой, который не давал киевлянам возможности купить билет или пополнить карту для проезда.

Из-за сбоя системы оплаты в метро киевлянам начали выписывать штрафы (фото)

Сбой в "Киев Цифровой" (фото: t.me/kievreal1)

В связи с этим пассажирам начали выписывать штрафы.

"Из-за того, что не работает сервис, мне уже выписали штраф за безбилетный проезд", - говорится в сообщении. Сумма штрафа составляет 160 грн.

Из-за сбоя системы оплаты в метро киевлянам начали выписывать штрафы (фото)

Штраф за неуплату проезда (фото: t.me/kievreal1)

По состоянию на 10:22, сервис снова работает в штатном режиме, но лучше позаботиться о билетах заранее.

Раньше мы рассказывали, на каких станциях метро в Киеве можно зарядить телефон.

Читайте также, зачем в Киеве переименовывают станции городских электричек.

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