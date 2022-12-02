Из-за сбоя системы оплаты в метро киевлянам начали выписывать штрафы (фото)

В транспортном сервисе "Киев Цифровой" произошел технический сбой, из-за которого горожане не могли приобрести билет или пополнить карту поездок. Поэтому им начали выписывать штрафы за неуплату за проезд.

Об этом сообщают в Telegram -канале "Реальный Киев".

Что произошло в метро?

В приложении для передвижения по столичному общественному транспорту "Киев Цифровой" произошел сбой, который не давал киевлянам возможности купить билет или пополнить карту для проезда.

Сбой в "Киев Цифровой" (фото: t.me/kievreal1)

В связи с этим пассажирам начали выписывать штрафы.

"Из-за того, что не работает сервис, мне уже выписали штраф за безбилетный проезд", - говорится в сообщении. Сумма штрафа составляет 160 грн.

Штраф за неуплату проезда (фото: t.me/kievreal1)

По состоянию на 10:22, сервис снова работает в штатном режиме, но лучше позаботиться о билетах заранее.