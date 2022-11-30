В Киеве переименуют станции городской электрички: стало известно - зачем
В Киеве будут переименованы восемь станций кольцевой электрички. Это необходимо, чтобы облегчить навигацию для пассажиров, ведь у этих станций есть устаревшие названия, что затрудняет ориентацию на местности.
Об этом рассказали в пресс-службе Kyiv City Express.
Не только переименование
До конца года планируется также закончить ремонт всех указанных станций, чтобы изменялась не только форма, но и суть.
В настоящее время переименование уже согласовывается с властями Киева. Процесс начат, а "изменения декораций" произойдут после завершения базовых ремонтов.
Какие станции переименуют
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Рубежовский - парк Нивки.
Старое название - от Рубежевской колонии для несовершеннолетних, которую перевезли в Киев в 1884 году из села Михайловская Рубежовка, а закрыли сто лет назад.
Новое название - это о реальном географическом расположении станции и о стимуле путешествовать в парк.
- Зенит - проспект Бандеры
Указывает на реальное географическое положение станции, а еще избавляет от ассоциаций с питерским "Зенитом" и советскими фотоаппаратами.
Старое название - от соседства с Куреневским аэродромом в 1911-1914 годах - актуальности давно не имеет.
- Троещина - Воскресенка
- Троещина-2 - Радужный
Назвать станции двумя Троещинами было скорее политическим решением, потому что Троещину нужно было соединить с центром, а метро было глубоко в проектировании.
Реальные названия районов расположения станций - Воскресенка и Радужный. Это не будет сбивать с толку тех, кому нужно именно на Троещину, к которой организовано пересадочное сообщение трамваем №5.
- Киев-Днепровский - парк Победа
Переименование в честь прилегающего парка позволит нерегулярному пассажиру электрички понять, где находится станция, не подсматривая в карту.
- Киевская-Русановка - Русановка
Русановка априори только киевская. Потому это будет упрощением.
- Левый Берег - Березняки
Березняки - реальное название ближайшего района. К тому же "Левый Берег" часто путают с "Левобережной".
- Северная платформа станции Киев-Пассажирский - Центральный вокзал
Здесь все ясно и без объяснений. Центральная станция должна быть максимально ясна без компаса.
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