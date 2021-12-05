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Не робіть так ніколи! Чому не можна залишати зарядний пристрій в розетці

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Неділя 05 грудня 2021 14:34
Не робіть так ніколи! Чому не можна залишати зарядний пристрій в розетці Фото: Чому не можна залишати зарядку в розетці (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сучасні гаджети вимагають щоденної зарядки, а деякі – і кілька разів на день. Це призводить до того, що багато людей просто не витягують зарядні пристрої з розеток практично ніколи. Однак це неправильно і дуже небезпечно.

Чому не можна залишати зарядний пристрій в розетці, розповіли в Shokru.

Залишати зарядний пристрій в розетці - це грубе порушення правил техніки безпеки. І звичайна зарядка може спровокувати коротке замикання. Саме ця причина стає найчастішою для пожеж.

Для виникнення короткого замикання досить тільки стрибка в напрузі або несправності зарядного пристрою.

Звичайний користувач навіть не запідозрить, що з зарядним пристроєм щось не так. Тим більше, що багато хто вже давно перестав користуватися оригінальними девайсами та використовують звичайні китайські вироби, які працюють без проблем.

Експерти відзначають, що зарядний пристрій категорично не можна залишати в розетці під час грози. І це правило стосується фактично всіх електронних приладів. При сильній грозі та штормовому вітрі бажано відключити все живлення в будинку.

Ще одна причина - зарядний пристрій в розетці продовжує працювати вхолосту і споживати електроенергію.

А тепер уявіть - в будинку таких зарядок кілька, а у великій родині – до десятка. І всі вони споживають електроенергію і стають зоною ризику для короткого замикання.

А влітку перегрів зарядного пристрою може легко викликати пожежу не тільки в будинку, але і поруч з ним.

Особливо це небезпечно в приватних будинках, де є дерев'яні перекриття. У будинках проводка зазвичай набагато слабкіша і часто вона зроблена з деякими порушеннями.

Звертайте увагу на саму зарядку. Якщо вона трохи нагрівається під час роботи, то це нормально. Але, якщо вона нагрівається без заряджання девайса, то значить зарядка вже несправна.

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