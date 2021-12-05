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Ніколи не кладіть ці речі на ліжко, щоб не привернути в оселю біду

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Неділя 05 грудня 2021 22:22
Ніколи не кладіть ці речі на ліжко, щоб не привернути в оселю біду Фото: що не можна класти на ліжко щоб не накликати біду (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Ліжко здавна вважається інтимним сакральним місцем, яке потрібно оберігати не тільки від сторонніх очей, але і від негативної енергії, що можуть передавати деякі речі. Та й просто тягнути в ліжко що попало - негігієнічно.

Про це пише Horoscopes.

Гаджети

Майже всі люди тягнуть смартфони в ліжко, але експерти кажуть, що це не найкраща ідея.

По-перше, можна забути вимкнути повідомлення на месенджерах, що перерве і порушить сон, по-друге, деякі дослідження показують, що гаджети поруч з вами дають певну дозу електромагнітного випромінювання, що приносить шкоду.

Плюшеві іграшки

Деякі дорослі залишають з дитинства милу звичку спати з м'якими іграшками. Але цього краще не робити, адже іграшки - справжні пилозбірники, що може спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Одяг

Як пише FB, речі не можна класти на ліжко, так як вони можуть нести певну енергетику, що передається місцю, де ми спимо. Одяг може ставати предметом заздрості оточуючих (якщо це обновка, дорога річ), які люблять поговорити, рахуючи ваші гроші.

Часто купивши обновку, приходячи додому, ми поспішаємо її розкласти на дивані або ліжку, але робити так не можна. Така прикмета, ймовірно, народилася коли одяг замовляли кравцям. Вони просто могли забути в ній шпильки, голки, які могли принести каліцтва, залишившись стирчати в ліжку.

Дзеркало

З цим предметом пов'язано багато прикмет. Найкраще повісити подалі від спального місця, адже одна з прикмета говорить: хто над ліжком вішає дзеркало - не бачити йому щастя в особистому житті.

Раніше ми писали також, чому старою футболкою або рушником не можна мити підлогу в будинку.

Також експерти розповіли, що категорично не можна робити на порозі дому, щоб не привернути невдачу в сім'ю.

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