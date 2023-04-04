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Эксперт назвала 5 преимуществ оливкового масла, о которых вы могли не знать

Фото: Чем полезно оливковое масло (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Оливковое масло - это растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. О том, что его полезно добавлять в еду - знают все. Но чем еще оно так прекрасно?

О пяти преимуществах оливкового масла рассказала в Telegram эксперт по питани Наталия Мазурик.

Пять преимуществ оливкового масла

  • Оливковое масло защищает сердце.
  • Оно снижает артериальное давление.
  • Продукт имеет противораковые особенности.
  • Это масло обладает противомикробным действием.
  • В нем много витамина Е.

Для того, чтобы получать максимальную пользу - выбирайте бутылки с надписью Extra Virgin.

Также стоит помнить, что оливковое масло (Омега 9) не создает дисбаланса с Омега 3, как это делает подсолнечное масло.

Кстати, оливковое масло способствует устранению воспалительных процессов в организме.

Для запекания скумбрии или лосося вместо подсолнечного масла, используте оливковое.

Напомним, что названа посуда, которая вредит здоровью.

Ранее мы сообщали, как правильно мыть и дезинфицировать кухонные лопатки и ложки из дерева.

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питаниеОлия