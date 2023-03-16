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Названа посуда, которая в плохом качестве вредна для здоровья: на что обратить внимание

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Четверг 16 марта 2023 17:01
Названа посуда, которая в плохом качестве вредна для здоровья: на что обратить внимание Полезна ли силиконовая посуда (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире силиконовая посуда приобрела большую популярность. Ее используют для выпечки кексов, бисквитов, пирогов и других блюд. Однако такая посуда плохого качества может быть вредной для здоровья.

Об этом сообщила врач Виктория Рева в Instagram.

Безопасна ли силиконовая посуда

Температурный диапазон применения посуды от - 60 до + 220, это духовые шкафы, микроволновые печи, морозилки и посудомоечные машины.

"Пищевые силиконы высокого качества очищаются от посторонних веществ и полимеризуются на дорогих катализаторах из платины. Платина обеспечивает правильное течение химических реакций, чистоту и качество продукта. Поэтому изделия из платинового силикона считаются абсолютно безопасными для здоровья при правильном применении", - говорится в сообщении. .

Эксперт говорит, что посуду из пищевого силикона нельзя использовать на открытом огне, ставить на горячие конфорки плит и превышать указанный температурный диапазон.

Чтобы не повредить поверхность, нельзя использовать режущие предметы, абразивные моющие средства и касаться стен духовки, если выпекаете в силиконовых формах.

Как выбрать качественную посуду

Чтобы понять, что силиконовая посуда плохого качества, обратите внимание на следующие признаки:

  • Дешевый материал;
  • Белеет на месте сгиба;
  • Нет маркировки безопасности и указания бренда производителя;
  • Обладает неприятным запахом сразу или после нескольких использований;
  • Быстро теряет упругость;
  • Придает пище посторонний запах и привкус;
  • Недолговечный.

Качественный силикон имеет следующие признаки:

  • Ощутимо дороже некачественных аналогов;
  • Имеет одну из маркировок безопасности: СЕ, FDA, знак "Бокал и Вилка", разрешающий контакт с едой. Маркировка может наноситься как на предмет, так и на упаковку;
  • Не выделяет веществ при контакте с пищей;
  • Долговечен, сохраняет эластичность;
  • Хорошо восстанавливает форму после хранения в сложенном состоянии;
  • Не впитывает запахи и не придает посторонний запах пищи.

Врач говорит, что дешевая силиконовая посуда потенциально опасна, даже если выпекать в ней раз в месяц.

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