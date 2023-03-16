Названа посуда, которая в плохом качестве вредна для здоровья: на что обратить внимание
В современном мире силиконовая посуда приобрела большую популярность. Ее используют для выпечки кексов, бисквитов, пирогов и других блюд. Однако такая посуда плохого качества может быть вредной для здоровья.
Об этом сообщила врач Виктория Рева в Instagram.
Безопасна ли силиконовая посуда
Температурный диапазон применения посуды от - 60 до + 220, это духовые шкафы, микроволновые печи, морозилки и посудомоечные машины.
"Пищевые силиконы высокого качества очищаются от посторонних веществ и полимеризуются на дорогих катализаторах из платины. Платина обеспечивает правильное течение химических реакций, чистоту и качество продукта. Поэтому изделия из платинового силикона считаются абсолютно безопасными для здоровья при правильном применении", - говорится в сообщении. .
Эксперт говорит, что посуду из пищевого силикона нельзя использовать на открытом огне, ставить на горячие конфорки плит и превышать указанный температурный диапазон.
Чтобы не повредить поверхность, нельзя использовать режущие предметы, абразивные моющие средства и касаться стен духовки, если выпекаете в силиконовых формах.
Как выбрать качественную посуду
Чтобы понять, что силиконовая посуда плохого качества, обратите внимание на следующие признаки:
- Дешевый материал;
- Белеет на месте сгиба;
- Нет маркировки безопасности и указания бренда производителя;
- Обладает неприятным запахом сразу или после нескольких использований;
- Быстро теряет упругость;
- Придает пище посторонний запах и привкус;
- Недолговечный.
Качественный силикон имеет следующие признаки:
- Ощутимо дороже некачественных аналогов;
- Имеет одну из маркировок безопасности: СЕ, FDA, знак "Бокал и Вилка", разрешающий контакт с едой. Маркировка может наноситься как на предмет, так и на упаковку;
- Не выделяет веществ при контакте с пищей;
- Долговечен, сохраняет эластичность;
- Хорошо восстанавливает форму после хранения в сложенном состоянии;
- Не впитывает запахи и не придает посторонний запах пищи.
Врач говорит, что дешевая силиконовая посуда потенциально опасна, даже если выпекать в ней раз в месяц.
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