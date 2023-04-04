Експерт назвала 5 переваг оливкової олії, про які ви могли не знати

Оливкова олія - це олія, яку отримують з плодів оливи європейської. За жирнокислотним складом є суміш тригліцеридів жирних кислот з дуже високим вмістом ефірів олеїнової кислоти. Про те, що її корисно додавати в їжу - знають усі. Але чим ще вона така прекрасна?
Про п'ять переваг оливкової олії розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик.
Для того, щоб отримувати максимальну користь - вибирайте пляшки з написом Extra Virgin.
Також варто пам'ятати, що оливкова олія (Омега 9) не створює дисбалансу з Омега 3, як це робить соняшникова олія.
До речі, оливкова олія сприяє усуненню запальних процесів в організмі.
Для запікання скумбрії або лосося замість соняшникової олії використовуйте оливкову.
Нагадаємо, що названо посуд, який шкодить здоров'ю.
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