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Сценарист "Чорнобиля" різко висловився про російський серіал

STYLERФільми і серіали    17.08.2019 - 16:57
Сценарист "Чорнобиля" різко висловився про російський серіал
Сценарист Чорнобиля від HBO висловився про російському серіалі (фото: HBO.com)

Крейг Мейзін висловив свою думку щодо трейлера російського серіалу

Сценарист "Чорнобиля" від HBO Крейг Мейзін висловив співчуття авторам російського серіалу про катастрофу, коли побачив, як гнівно коментатори реагують на трейлер російського серіалу на YouTube. Відповідну заяву було озвучено в бесіді з журналістами IndieWire.

Творці російського серіалу про Чорнобильську катастрофу, в сюжеті якого ведеться полювання радянських силовиків на агента ЦРУ, не змогли створити кінокартину, яка припала б до смаку телеглядачам. Мейзина вразив подібний шквал обурення і він висловив співчуття всім, хто працював над серіалом.

"Думаю, це складно - робити телешоу, і, незалежно від того, що відбувається з політикою, Путіним і урядом, в своєму серці я завжди буду співчувати тим, хто з цим працює", - прокоментував він.

За словами Мейзина, метою серіалу може бути осквернення його роботи або пропаганда помилкової версії подій, проте він бачить як коментатори "знищують" російський серіал на YouTube.

Сценарист &quot;Чорнобиля&quot; різко висловився про російський серіалКадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO.com)

Крім того, сценарист додав, що знає, як це відчувається і зазначив, що хотів би поспілкуватися з авторами російського телешоу за ланчем.

Нагадаємо, що серіал "Чорнобиль" вляпався у черговий скандал.

Раніше ми писали про те, що британська актриса повідомила, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль".

А також, що деякі кадри з серіалу "Чорнобиль" були зняті на території України.

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