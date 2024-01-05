Экс-жена фаната РФ Бардаша "переобулась" и заявила, что продолжит творить на русском языке

Украинская певица и бывшая жена продюсера-путиниста Юрия Бардаша Луна, которая после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на украинский язык, заявила, что продолжит писать песни на русском, потому что она так "чувствует".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка "переобулась"

Так, знаменитость опубликовала несколько stories на русском языке, и выдала, что запреты вызывают у нее еще большее желание "остаться честной с собой и своим искусством".

Луна продолжит писать песни на русском языке (фото: instagram.com/kri_luna)

"Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей, как я, мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, так чувствую. Пытаюсь как могу почувствовать мову и найти в нем свое место", - написала она.

"Но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу... Потому что я пишу песни не для признания или одобрения кем-либо. Я пишу песни, чтобы освободить свою душу", - добавила Луна.

Также экс-избранница предателя Бардаша намекнула на то, что ее коллеги стали украиноязычными, чтобы "понравиться и попасть в тренд".

Луна продолжит писать песни на русском языке (фото: instagram.com/kri_luna)

"Таких артистов на рынке мало, многие хотят понравиться, попасть в тренд, в новостной дайджест или избежать хейта", - поделилась мнением артистка.

Исполнительница, чье настоящее имя - Кристина Герасимова, также заявила, что "услышать себя" ей помогла беременность.

"Удивительно. Но именно беременность помогла мне услышать себя. А значит, моя интуиция снова меня не подвела, и я все правильно придумала, как всегда. Хотя люди разное говорили также, как всегда... Все, иду на паузу в реальную жизнь", - сказала Луна.

Луна продолжит писать песни на русском языке (фото: instagram.com/kri_luna)

Напомним, это не в первый раз знаменитость попадает в языковой скандал.

Так, в октябре, держа флаг Украины в руках, она спела песню на русском языке из своего альбома "Транс", выпущенного еще в 2019 году.

Некоторые назвали этот трек "неофициальным гимном" частной военной компании "Вагнер".

Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Песня рассказывает историю девушки, которая ждет своего любимого, находящегося на войне, в частности в городе Пальмира, Сирия.

Однако Луна внесла изменения в текст песни, пытаясь его "украинизировать".