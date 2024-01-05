Дурнев честно сказал, верит ли в освобождение родного Мариуполя от оккупантов

Блогер Алексей Дурнев, родившийся в Мариуполе, честно сказал, верит ли он в то, что Украина сможет освободить город от российских оккупантов. Также шоумен ответил, что он думает о прогнозах по поводу полномасштабной войны, которую против нашей страны почти два года назад развязала РФ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Дурнев высказался в интервью, вышедшем на YouTube-канале "Розмова".

"Я не хочу терять надежду"

По словам Дурнева, год назад большинство украинцев очень верили в быстрое освобождение оккупированных городов. На фоне эффектной работы ВСУ в Харьковской области, когда россияне убегали от огня и быстро покинули территории, блогер был в приподнятом настроении.

"Логично, что мы, увидев нашу армию, как она действует, увидели, как они (оккупанты) убегают, мы это экстраполировали на другие наши территории", - пояснил шоумен.

Сейчас он не хочет терять надежду. Впрочем, постоянные прогнозы о "завтра-послезавтра" дали не тот эффект. Сейчас Дурневу не стыдно за то, что год назад он говорил о скором освобождении Мариуполя.

"Верю ли я в то, что Мариуполь вернется в Украину? Да. Будет ли это быстро? Теперь думаю, что нет. И сложно спрогнозировать, с прогнозами вообще с этой войной надо завязывать", - заявил блогер.

Блогер высказался об освобождении Мариуполя (скриншот)

Что Дурнев думает о "заморозке" войны

Также блогер высказался о том, поддерживает ли он идею "отдать" РФ территории, которые она оккупировала. По словам Дурнева, на этом война не закончится.

"Я уверен в том, что если сейчас признать, что мы отдаем России эти территории, которые они сейчас контролируют, то это ну максимум на два года остановка. Возможно, на пять", - отметил артист.