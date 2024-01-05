ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ексдружина фаната РФ Бардаша "перевзулася" і заявила, що продовжить творити російською мовою

П'ятниця 05 січня 2024 18:51
UA EN RU
Ексдружина фаната РФ Бардаша "перевзулася" і заявила, що продовжить творити російською мовою Луна (фото: instagram.com/kri_luna)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка і колишня дружина продюсера-путініста Юрія Бардаша Луна, яка після початку повномаштабного вторгнення РФ перейшла на українську мову, заявила, що продовжить писати пісні російською, бо вона так "відчуває".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка "перевзулася"

Так, знаменитість опублікувала декілька stories російською мовою, і видала, що заборони викликають у неї ще більше бажання "лишитися чесною з собою та своїм мистецтвом".

Ексдружина фаната РФ Бардаша &quot;перевзулася&quot; і заявила, що продовжить творити російською мовою

Луна продовжить писати пісні російською мовою (фото: instagram.com/kri_luna)

"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей, як я, уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, так відчуваю. Намагаюся як можу відчути мову і знайти в ній своє місце", - написала вона.

"Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу... Тому що я пишу пісні не для визнання чи схвалення будь-ким. Я пишу пісні, щоб звільнити свою душу", - додала Луна.

Також ексобраниця зрадника Бардаша натякнула на те, що її колеги стали україномовними, щоб "сподобатися і потрапити у тренд".

Ексдружина фаната РФ Бардаша &quot;перевзулася&quot; і заявила, що продовжить творити російською мовою

Луна продовжить писати пісні російською мовою (фото: instagram.com/kri_luna)

"Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобатися, потрапити в тренд, у новинний дайджест або уникнути хейту", - поділилася думкою артистка.

Виконавиця, чиє справжнє ім'я - Христина Герасимова, також заявила, що "почути себе" їй допомогла вагітність.

"Дивно. Але саме вагітність допомогла мені почути себе. А значить, моя інтуїція знову мене не підвела, і я все правильно вигадала, як завжди. Хоча люди різне говорили також, як завжди... Все, іду на паузу в реальне життя", - сказала Луна.

Ексдружина фаната РФ Бардаша &quot;перевзулася&quot; і заявила, що продовжить творити російською мовою

Луна продовжить писати пісні російською мовою (фото: instagram.com/kri_luna)

Нагадаємо, це не вперше знаменитість потрапляє у мовний скандал.

Так, у жовтні, тримаючи прапор України в руках, вона заспівала пісню російською мовою зі свого альбому "Транс", який випустила ще у 2019 році.

Деякі назвали цей трек "неофіційним гімном" приватної військової компанії "Вагнер".

Ексдружина фаната РФ Бардаша &quot;перевзулася&quot; і заявила, що продовжить творити російською мовою

Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Пісня розповідає історію дівчини, яка чекає свого коханого, що перебуває на війні, зокрема в місті Пальміра, Сирія.

Однак Луна внесла зміни до тексту пісні, намагаючись його "українізувати".

Раніше Дурнєв чесно сказав, чи вірить у звільнення рідного Маріуполя від окупантів.

Також ми писали, що Анна Трінчер прорекламувала проросійського депутата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Бардаш звезды шоу-бизнеса Війна Росії проти України