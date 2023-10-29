Экс-супруг Ани Лорак ответил, собирается ли он мириться с певицей после второго развода

Собирается ли Мурат Налчаджиоглу мириться с Лорак

Сейчас мужчина находится в Турции вместе со своей дочерью Софией, которую ему родила певица Ани Лорак.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью (фото: instagram.com/muratnalca)

Мурат активно делится с поклонниками фотографий с наследницей. Под одной из них одна из подписниц предположила, что после развода с визажисткой Лилией, Налчаджиоглу может снова сойтись с экс-женой Ани Лорак, которая предала свою страну и теперь активно строит карьеру в РФ.

"Конечно, дочь красавица, потому что ее родила Ани Лорак. Будьте снова вместе и счастливы. И забудьте Лилию. Зачем она вам?" - написала женщина.

Предприниматель не смог промолчать и резко ответил подписчице.

Экс-человек Лорак ответил подписнице (фото: instagram.com/muratnalca)

"Мое мнение, извините, но вам немедленно нужна помощь врача. Позвоните по телефону 911. Или ты чувствуешь себя предвестником, или пытаешься прожить менее трех человек. Я называю таких людей вирусом дивана и компа", - ответил бизнесмен.

Отметим, что Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак были женаты с 2009 по 2019 год. Супруги разошлись из-за измены Мурата.

В июне 2023 года мужчина второй раз женился на девушке Лилии. Однако ходят слухи, что пара больше не вместе. Об этом могут свидетельствовать удаленные совместные фото в их соцсетях.

Мурат Налчаджиоглу с супругой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)