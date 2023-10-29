Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Новость о смерти актера Мэттью Перри сильно огорчил его фанатов. Звезда сериала "Друзья" преодолел зависимость от наркотиков и пытался восстановить здоровье. Но многих интересует еще и тема личной жизни Перри.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему актер умер холостяком и с кем он встречался на протяжении своей жизни.

Самые громкие романы Мэттью Перри

Известно, что у актера были отношения с Джулией Робертс. Они начали встречаться в 1995 году, но их роман длился не больше года. Перри вспоминал, что чувствовал себя ничтожеством и всегда боялся, что Робертс его бросит.

"Меня было недостаточно. Меня никогда не хватит. Я был сломлен, нелюбим. Так что вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс", - говорил о романе актер.

Перри и Робертс на съемках сериала "Друзья" (скриншот)

После этого он крутил романы с актрисами, но ни к чему серьезному это не привело. Перри встречался со звездой "Спасателей Малибу" Ясмин Блит, а на съемках фильма "Танго втроем" у него был непродолжительный роман с Нив Кэмпбелл.

Также актер встречался со звездой "Девочек Гилмор" Лорен Грэм. Затем он крутил роман с актрисой Мэйв Квинлен. Все эти отношения быстро начинались и быстро кончались. Только с Квинлен он встречался почти год, а до этого он не решался начать серьезные отношения.

Мэттью Перри в сериале "Друзья" (скриншот)

Затем Перри закрутил роман, длившийся два года. Его избранницей была актриса Рэйчел Данн, которая старше его на 14 лет. Уже после нее у актера были более продолжительные отношения.

С 2006 по 2012 год Перри встречался с Лиззи Каплан. Эти отношения он тщательно скрывал, только в 2013 году актер признался, что их роман все же был, но они разошлись. Сообщалось, что причиной разрыва отношений было нежелание Перри жениться.

Мэттью Перри никогда не был женат (скриншот)

Какая женщина могла стать женой Перри

Затем актер три года встречался с пиар-менеджером Молли Гурвиц. Только ей он решился сделать предложение. Но в 2021 году, через полгода после помолвки, Перри и Гурвиц разорвали отношения.

На тот момент актеру был 51 год, а Гурвиц – 28. Он не раскрывал причину разрыва с девушкой, но говорил, что желает ей всего наилучшего.

Перри и Гурвиц (фото: instagram.com/vidpochinua)

В кого Перри был тайно влюблен

В своих мемуарах, которые Перри выпустил в 2022 году, актер признавался, что на съемках "Друзей" он тайно любил Дженнифер Энистон. Ему понравилась актриса, он познакомился с ней еще до начала работы в сериале.

Затем он приглашал Энистон на свидание, но она ему отказывала. Тогда Перри сказал, что он и актриса точно не станут друзьями. Он любил Энистон несколько лет, но потом чувства взошли на "нет". Последние годы своей жизни Перри жил сам. Он умер холостяком.

Перри и Энистон на съемках "Друзей" (скриншот)