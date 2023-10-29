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Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Воскресенье 29 октября 2023 14:02
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Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью Перри Когда-то Перри был тайно влюблен в Энистон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Новость о смерти актера Мэттью Перри сильно огорчил его фанатов. Звезда сериала "Друзья" преодолел зависимость от наркотиков и пытался восстановить здоровье. Но многих интересует еще и тема личной жизни Перри.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему актер умер холостяком и с кем он встречался на протяжении своей жизни.

При подготовке материала использовались источники: TMZ, Today, The Sun, Daily Mail.

Самые громкие романы Мэттью Перри

Известно, что у актера были отношения с Джулией Робертс. Они начали встречаться в 1995 году, но их роман длился не больше года. Перри вспоминал, что чувствовал себя ничтожеством и всегда боялся, что Робертс его бросит.

"Меня было недостаточно. Меня никогда не хватит. Я был сломлен, нелюбим. Так что вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс", - говорил о романе актер.

Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью ПерриПерри и Робертс на съемках сериала "Друзья" (скриншот)

После этого он крутил романы с актрисами, но ни к чему серьезному это не привело. Перри встречался со звездой "Спасателей Малибу" Ясмин Блит, а на съемках фильма "Танго втроем" у него был непродолжительный роман с Нив Кэмпбелл.

Также актер встречался со звездой "Девочек Гилмор" Лорен Грэм. Затем он крутил роман с актрисой Мэйв Квинлен. Все эти отношения быстро начинались и быстро кончались. Только с Квинлен он встречался почти год, а до этого он не решался начать серьезные отношения.

Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Мэттью Перри в сериале "Друзья" (скриншот)

Затем Перри закрутил роман, длившийся два года. Его избранницей была актриса Рэйчел Данн, которая старше его на 14 лет. Уже после нее у актера были более продолжительные отношения.

С 2006 по 2012 год Перри встречался с Лиззи Каплан. Эти отношения он тщательно скрывал, только в 2013 году актер признался, что их роман все же был, но они разошлись. Сообщалось, что причиной разрыва отношений было нежелание Перри жениться.

Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Мэттью Перри никогда не был женат (скриншот)

Какая женщина могла стать женой Перри

Затем актер три года встречался с пиар-менеджером Молли Гурвиц. Только ей он решился сделать предложение. Но в 2021 году, через полгода после помолвки, Перри и Гурвиц разорвали отношения.

На тот момент актеру был 51 год, а Гурвиц – 28. Он не раскрывал причину разрыва с девушкой, но говорил, что желает ей всего наилучшего.

Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью ПерриПерри и Гурвиц (фото: instagram.com/vidpochinua)

В кого Перри был тайно влюблен

В своих мемуарах, которые Перри выпустил в 2022 году, актер признавался, что на съемках "Друзей" он тайно любил Дженнифер Энистон. Ему понравилась актриса, он познакомился с ней еще до начала работы в сериале.

Затем он приглашал Энистон на свидание, но она ему отказывала. Тогда Перри сказал, что он и актриса точно не станут друзьями. Он любил Энистон несколько лет, но потом чувства взошли на "нет". Последние годы своей жизни Перри жил сам. Он умер холостяком.

Умер холостяком. Что известно о личной жизни Мэттью ПерриПерри и Энистон на съемках "Друзей" (скриншот)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, о 5 ярких ролях Мэттью Перри, о которых вы могли не знать.

Также уже стало известно, что Перри перед смертью сделал пророческое фото.

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