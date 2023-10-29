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Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення

Мурат Налчаджиоглу з Ані Лорак і донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Після того, як стало відомо про ймовірне розлучення колишнього чоловіка Ані Лорак з другою дружиною, користувачі мережі стали припускати, що Мурат Налчаджіоглу тепер може відновити стосунки зі співачкою. Відповідь чоловіка не забарилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобранця зрадниці.

Чи збирається Мурат Налчаджиоглу миритися з Лорак

Зараз чоловік перебуває у Туреччині разом зі своєю дочкою Софією, яку йому народила співачка Ані Лорак.

Мурат Налчаджиоглу з донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

Мурат активно ділиться з прихильниками світлинами зі спадкоємицею. Під однією з них одна з підписниць припустила, що після розлучення з візажисткою Лілією, Налчаджіоглу може знову зійтися ексдружиною Ані Лорак, яка зрадила свою країну і тепер активно будує кар’єру в РФ.

"Звичайно, дочка красуня, тому що її народила Ані Лорак. Будьте знову разом і щасливі. І забудьте Лілію. Навіщо вона вам?" - написала жінка.

Підприємець не зміг промовчати і різко відповів підписниці.

Ексчоловік Лорак відповів підписниці (фото: instagram.com/muratnalca)

"Моя думка, вибачте, але вам негайно потрібна допомога лікаря. Зателефонуйте 911. Або ти почуваєшся провісником, або намагаєшся прожити менше трьох осіб. Я називаю таких людей вірусом дивану і компа", - відповів бізнесмен.

Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак були у шлюбі з 2009 по 2019 рік. Подружжя розійшлося через зраду Мурата.

У червні 2023 року чоловік одружився вдруге на дівчині Лілії. Однак ходять чутки, що пара більше не разом. Про це можуть свідчити видалені спільні фото в їхніх соцмережах.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)

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Ані ЛоракМурат Налчаджиоглузвезды шоу-бизнеса