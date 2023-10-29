Тина Кароль засветилась в крепких объятиях Димы Жука: прикоснулся к тому, что трогать нельзя

Слухи о романе Тины Кароль с хореографом Димой Жуком ходят сетью уже не впервые. Но последнее совместное видео звезд вызвало бурную реакцию у поклонников. Ведь на видео Дмитрий затрагивает "запретные" части тела поп-дивы.

О том, как именно это произошло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram-профиле Димы Жука.

Дима Жук коснулся ягодиц Тины Кароль

В сети активно распространяется видео, на котором певица и танцор репетируют свое новое выступление. Все это происходит в хорошем настроении и под трек Жука.

Дмитрий закружил Тину, потом обнял и в один момент словно оттолкнул ее, при этом успел нежно коснуться ее ягодиц и положить другую руку на живот артистки.

Конечно, этот танец выглядит очень близким для партнеров и довольно страстным. Но в парных танцах держать дистанцию невозможно.

Даже если движения Дмитрия и есть немного наглыми, по выражению лица Кароль так и не скажешь, потому что звезда все время улыбается.

Тина была в белом костюме без макияжа и с перебинтованной рукой, возможно, звезда ее травмировала во время репетиций или занятий йогой. Однако фанов этот факт не задел, ведь они обратили внимание на те части тела, за которые хватался танцор.

Ведь поклонники сразу начали засыпать их огоньками и сердечками. А некоторые даже оставил комментарии со словами:

вы, возможно, хорошая пара

очень круто

ты секси

Роман между Кароль и Жуком

Романтические отношения знаменитостям приписывают уже давно. Все началось с того, как Тина и Дмитрий выступили вместе на шоу "Танцы со звездами", когда Кароль стала третьей участницей танца вместе с Юлией Саниной.

А также на слухи сильно влияет тот факт, что Жук является хореографом всех номеров певицы. Они часто проводят время вместе и танцуют довольно страстные танцы на сцене.

К тому же в сети гуляет информация о том, что именно Тина Кароль помогла танцовщику начать сольную карьеру певца. Так что поводов достаточно.

Кароль и Жук на совместном выступлении (фото: instagram.com/dima_zhuk_official)