Экс-"ВИА Гра" Романова впервые назвала причину разрыва с бывшим советником Зеленского

Экс-участница группы "ВИА-Гра" Миша Романова впервые раскрыла причину разрыва с экс-советником Владимира Зеленского Алексом Роднянским.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Их роман длился почти два года. А уже в начале 2025-го Миша Романова неожиданно объявила: они с Алексом Роднянским больше не вместе.
Тогда звезда решила не вдаваться в детали, однако со временем все же решилась открыть немного больше.
Как оказалось, причиной разрыва стала вовсе не мелочь. Миша увидела профиль Алекса на сайте знакомств.
И не просто увидела - среди фото, которые он там выставил, были и совсем свежие, сделанные лично ею.
Для певицы это стало окончательным сигналом.
"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года... Когда я увидела его на сайте знакомств с фото, которые делала ему нынешняя женщина", - призналась артистка.
Напомним, Миша Романова (настоящее имя - Наталья Могиленец) начала отношения с Александром Роднянским - сыном известного украинско-российского продюсера и бывшим советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам - в октябре 2022 года. Они познакомились онлайн.
До этого, до лета 2022-го, Роднянский-младший был женат на российской актрисе Янине Студилиной.
В 2016 году у них родилась дочь, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину супруги развелись.
Миша же воспитывает сына Мартина, которому уже несколько лет. Мальчик родился в 2019-м. Отцом ребенка является украинский режиссер, с которым певица разошлась еще до родов.
Его имени она публично не раскрывает.
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